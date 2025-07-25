На Кубани обломки беспилотника ВСУ повредили пассажирский поезд, есть пострадавшие

Кроме того, в результате атаки выбило окна в частных домах

В ночь на 25 июля Краснодарский край подвергся массированной атаке украинских беспилотников. В результате налета БПЛА повреждения получил пассажирский поезд и частные дома. Пострадали два человека. Об этом губернатор региона Вениамин Кондратьев сообщил в своем Telegram-канале.

Обломки беспилотника упали на территорию вокзала в Тимашевске и повредили один из вагонов пассажирского поезда. Два человека получили легкие травмы. Один из них отказался от госпитализации, другого увезли в районную больницу. Состав продолжил следование по маршруту.

Железнодорожная инфраструктура не повреждена, возгораний не обнаружено.

Помимо этого, в нескольких частных домах Темрюкского и Славянского районов выбиты окна. Пострадавших нет.

Напомним, из-за угрозы атаки беспилотников ВСУ на территории регионов Северо-Кавказского федерального округа ввели план "Ковер". В аэропортах Владикавказа, Грозного, Магаса, Минеральных Вод, Нальчика, Ставрополя, Сочи и Тамбова ввели временные ограничения. Воздушные гавани не выпускают и не принимают самолеты.