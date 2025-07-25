Аэропорты временно не работают в восьми городах

25 июля 2025, 08:57, ИА Амител

На территории Северной Осетии и других регионов Северо-Кавказского федерального округа ввели план "Ковер" из-за угрозы атаки беспилотников ВСУ. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Сергей Меняйло, глава республики Северная Осетия – Алания.

«На территории Северной Осетии и других регионов СКФО введен план "Ковер"», – резюмировал Меняйло.

Ранее режим беспилотной опасности ввели в самой Северной Осетии. Глава региона напомнил, что в связи с происходящим возможно замедление работы мобильного интернета.

Кроме того, представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале написал, что в аэропортах Владикавказа, Грозного, Магаса, Минеральных Вод, Нальчика, Ставрополя, Сочи и Тамбова ввели временные ограничения. Воздушные гавани не выпускают и не принимают самолеты.

Как пишет Shot, над Невинномысском Ставропольского края было слышно около десяти взрывов. Жители города сообщили о работе ПВО по воздушным целям. Громкие звуки, с их слов, раздаются уже более часа. Также очевидцы заметили вспышки в небе. Информации о разрушениях и пострадавших пока нет.