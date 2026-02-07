Летевшая на дроне свинья устроила массовый блэкаут в Китае

Из-за плохой видимости канат, к которому было привязано животное, запутался в высоковольтных проводах

07 февраля 2026, 12:00, ИА Амител

Свинья на дроне / Фото: социальные сети

В китайской провинции Сычуань один человек стал причиной отключения электроэнергии, которое продлилось десять часов. Попытка спустить свинью с горы при помощи дрона обернулась неожиданными последствиями, передает издание The Standard.

Этот случай произошел в уезде Тунцзян. Местный фермер решил воспользоваться беспилотником для доставки предновогодней свиньи на место убоя. Однако из-за плохой видимости канат, к которому было привязано животное, запутался в высоковольтных проводах.

Это привело к тому, что дрон и свинья повисли на линиях электропередачи, вызвав короткое замыкание и обесточив всю деревню. Изначально мужчина пытался справиться с ситуацией самостоятельно, но затем ему пришлось обратиться за помощью к энергетической компании. Рабочим потребовалось около десяти часов, чтобы восстановить подачу электричества.

Правоохранительные органы подтвердили инцидент и отметили, что фермер, скорее всего, запускал беспилотник в запрещенной для этого зоне. В настоящее время ведется расследование его действий.