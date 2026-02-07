НОВОСТИПроисшествия

Летевшая на дроне свинья устроила массовый блэкаут в Китае

Из-за плохой видимости канат, к которому было привязано животное, запутался в высоковольтных проводах

07 февраля 2026, 12:00, ИА Амител

Свинья на дроне / Фото: социальные сети
Свинья на дроне / Фото: социальные сети

В китайской провинции Сычуань один человек стал причиной отключения электроэнергии, которое продлилось десять часов. Попытка спустить свинью с горы при помощи дрона обернулась неожиданными последствиями, передает издание The Standard.

Этот случай произошел в уезде Тунцзян. Местный фермер решил воспользоваться беспилотником для доставки предновогодней свиньи на место убоя. Однако из-за плохой видимости канат, к которому было привязано животное, запутался в высоковольтных проводах.

Это привело к тому, что дрон и свинья повисли на линиях электропередачи, вызвав короткое замыкание и обесточив всю деревню. Изначально мужчина пытался справиться с ситуацией самостоятельно, но затем ему пришлось обратиться за помощью к энергетической компании. Рабочим потребовалось около десяти часов, чтобы восстановить подачу электричества.

Правоохранительные органы подтвердили инцидент и отметили, что фермер, скорее всего, запускал беспилотник в запрещенной для этого зоне. В настоящее время ведется расследование его действий.

Китай Беспилотники

Комментарии 6

Avatar Picture
Гость

12:25:07 07-02-2026

Отберут поросенка... Как пить дать-отберут!

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
мимоходом

13:01:34 07-02-2026

у китайских энергетиков похоже отличный предновогодний шашлык намечается

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

13:07:56 07-02-2026

Да его уже слопали. Он же даже поджарился на проводах. Только вот с кишками.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Светлана

13:43:08 07-02-2026

Бедная свинка.. Натерпелась перед смертью(((

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:09:54 07-02-2026

Хорошую свинью подложил китаец землякам.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:14:04 08-02-2026

поджарили заодно

  -3 Нравится
Ответить
