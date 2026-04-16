Паводок в Алтайском крае: какие дороги перекрыты и где не проехать

Водителей просят учитывать ограничения и заранее выбирать альтернативные маршруты

16 апреля 2026, 11:55, ИА Амител

В Алтайском крае на утро 16 апреля из-за паводковой ситуации продолжают действовать ограничения на дорогах. Для всех видов транспорта полностью перекрыты несколько участков, сообщили в Минтрансе Алтайского края.

Движение закрыто на следующих трассах:

Крутиха — Панкрушиха — Хабары — Славгород — граница Республики Казахстан в Хабарском районе от Усть-Курьи до Хабаров (объезд через Усть-Курью — Коротояк — Хабары);

станция Овечкино — Завьялово в Завьяловском районе (альтернатива: Гонохово — станция Овечкино);

Юдиха — Тюменцево — Баево — Александровка — Верх-Суетка — Знаменка — Славгород в Суетском районе от Баево до Нижней Суетки (объезд: Баево — Н-Чуманка — Плотава — В-Чуманка);

подъезд к селу Хабары в Хабарском районе (объезд по трассам К-08 и К-89);

Алейск — Безголосово — а/д К-13 в Алейском районе (проезд возможен по маршруту Алейск — К-13 — Безголосово).

Дополнительно введены ограничения для грузового транспорта массой более 10 тонн:

Табуны — Канна — Большеромановка — граница Славгородского района в Табунском районе;

Усть-Курья — ст. Хабары (от трассы К-08 до К-89);

Знаменка — Хабары — Коротояк — Смирновский (от поворота на Коротояк до Хабаров);

Юдиха — Тюменцево — Баево — Александровка — Верх-Суетка — Знаменка — Славгород в Суетском районе (ремонт аварийного моста);

Р-256 — Гордеевский — Заводское — Куличье — Озеро-Петровское в Троицком районе;

Ключи — Петухи — Каип — Ащегуль — Назаровка — Михайловское в Михайловском районе;

Маралиха — Маральи Рожки — Малая Маралиха в Чарышском районе;

Маяк — Красные Орлы — Чайное в Чарышском районе;

Чарышское — Сентелек — Аба в Чарышском районе;

Чарышское — Тулата — Усть-Тулатинка в Чарышском районе;

Куяган — Куяча — Тоурак в Алтайском районе;

Алексеевка — Березовка — Солонешное от Березовки до Солонешного;

Р-253 — Зональное — а/д К-35.

Отдельно закрыт проезд для транспорта массой более 8 тонн на дороге "Подъезд к поселку Солнечному" на участке от Алейска до самого поселка.

Ранее писали, что в Алтайском крае жители Баевского района сообщили о подтоплении домов в селах Баево и Прослауха. Вода зашла в жилые помещения и не отступает уже третьи сутки, при этом в ряде домов ее уровень достигает около 30 сантиметров.