Паводок в Алтайском крае: какие дороги перекрыты и где не проехать
Водителей просят учитывать ограничения и заранее выбирать альтернативные маршруты
16 апреля 2026, 11:55, ИА Амител
В Алтайском крае на утро 16 апреля из-за паводковой ситуации продолжают действовать ограничения на дорогах. Для всех видов транспорта полностью перекрыты несколько участков, сообщили в Минтрансе Алтайского края.
Движение закрыто на следующих трассах:
- Крутиха — Панкрушиха — Хабары — Славгород — граница Республики Казахстан в Хабарском районе от Усть-Курьи до Хабаров (объезд через Усть-Курью — Коротояк — Хабары);
- станция Овечкино — Завьялово в Завьяловском районе (альтернатива: Гонохово — станция Овечкино);
- Юдиха — Тюменцево — Баево — Александровка — Верх-Суетка — Знаменка — Славгород в Суетском районе от Баево до Нижней Суетки (объезд: Баево — Н-Чуманка — Плотава — В-Чуманка);
- подъезд к селу Хабары в Хабарском районе (объезд по трассам К-08 и К-89);
- Алейск — Безголосово — а/д К-13 в Алейском районе (проезд возможен по маршруту Алейск — К-13 — Безголосово).
Дополнительно введены ограничения для грузового транспорта массой более 10 тонн:
- Табуны — Канна — Большеромановка — граница Славгородского района в Табунском районе;
- Усть-Курья — ст. Хабары (от трассы К-08 до К-89);
- Знаменка — Хабары — Коротояк — Смирновский (от поворота на Коротояк до Хабаров);
- Юдиха — Тюменцево — Баево — Александровка — Верх-Суетка — Знаменка — Славгород в Суетском районе (ремонт аварийного моста);
- Р-256 — Гордеевский — Заводское — Куличье — Озеро-Петровское в Троицком районе;
- Ключи — Петухи — Каип — Ащегуль — Назаровка — Михайловское в Михайловском районе;
- Маралиха — Маральи Рожки — Малая Маралиха в Чарышском районе;
- Маяк — Красные Орлы — Чайное в Чарышском районе;
- Чарышское — Сентелек — Аба в Чарышском районе;
- Чарышское — Тулата — Усть-Тулатинка в Чарышском районе;
- Куяган — Куяча — Тоурак в Алтайском районе;
- Алексеевка — Березовка — Солонешное от Березовки до Солонешного;
- Р-253 — Зональное — а/д К-35.
Отдельно закрыт проезд для транспорта массой более 8 тонн на дороге "Подъезд к поселку Солнечному" на участке от Алейска до самого поселка.
Ранее писали, что в Алтайском крае жители Баевского района сообщили о подтоплении домов в селах Баево и Прослауха. Вода зашла в жилые помещения и не отступает уже третьи сутки, при этом в ряде домов ее уровень достигает около 30 сантиметров.
