В Барнауле на Новый год на площади Свободы состоится праздничная ярмарка, а в спальных районах собираются провести концерты

Новогодняя ярмарка в декабре 2025 – январе 2026 года состоится на площади Свободы, которая должна стать главной праздничной площадкой Барнаула. Также известно, что в Ленинском районе елку традиционно поставят на площади Мира, в Октябрьском районе – на площади имени пятой Гвардейской Городокской стрелковой дивизии. А в Индустриальном районе новогодние мероприятия будут проходить в Парке спорта Алексея Смертина. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Ярмарка на площади Свободы

Новогодняя ярмарка на площади Свободы будет работать с 28 декабря 2025 года до 14 января 2026 года включительно. Всего там запланировано шесть торговых павильонов, каждый оформят согласно новогодней и рождественской тематике. Павильоны предоставят предпринимателям, которые работают в сфере торговли и общественного питания, производства аксессуаров и украшений, подарочных наборов, праздничной атрибутики, косметики, домашнего декора, представителям крестьянских фермерских хозяйств, предприятиям пищевой промышленности Барнаула и Алтайского края.

Кроме того, на ярмарке организуют фотозону из экоматериалов с применением гирлянд, елочных игрушек, мишуры или дождика. С 7 октября власти ищут подрядчика, который организуют мероприятие, ему чиновники намерены заплатить 560,5 тысячи рублей. Итоги лота подведут 20 октября, контракт будет действовать до 28 февраля 2026 года.

Ранее мэр Барнаула Вячеслав Франк рассказывал, новогоднюю елку лучше устанавливать в районе площади Свободы, чем на площади Сахарова, так как на первой площадке новогодний городок можно оставить "на более длительный срок".

Концерты и салют

В Ленинском районе елка появится на площади Мира. Ее открытие состоится в декабре 2025 года. Мероприятие будет длиться полтора часа. На нем будет один ведущий, а также три самодеятельных и профессиональных творческих коллектива – вокальных, хореографических и цирковых. Всего планируется показать на сцене 25 номеров. Кроме того, развлекать зрителей будут два аниматора. Закупку по проведению концерта районные власти разыграли в сентябре 2025 года, за него заплатят 129,3 тысячи рублей.

На площади Мира до 31 декабря 2025 года планируется провести и фейерверк. В сентябре 2025 года администрация района пыталась найти подрядчика на организацию салюта, но заявку на лот никто не подал. В документации было указано, что салют должен длиться не менее трех с половиной минут, планируется выпустить две батареи салютов и заряды четырех типов.

Новогодние мероприятия администрация Индустриального района собирается провести в Парке спорта Алексея Смертина. Оно состоится с 22 по 30 декабря 2025 года. В концерте будут задействованы не менее двух сказочных персонажей, которые займут 15-минутный блок. На сцене выступят как минимум два творческих коллектива, каждый из которых должен представить два номера или более, и пара вокалистов, которые исполнят не менее двух номеров. Вести концерт будет один ведущий. Районные власти собираются заплатить за все это 114,3 тысячи рублей, итоги лота подведут 24 октября 2025 года.

В Индустриальном районе также собираются провести новогодний салют в бывшем парке имени Ленина, на это районная администрация собирается потратить 142,9 тысячи рублей. Планируется выпустить батареи салютов двух типов и заряды пяти типов. Длиться салют должен не менее трех с половиной минут. Подрядчик должен будет провести фейерверк до 30 декабря 2025 года. Лот появился на портале госзакупок 7 октября, итоги подведут 20 октября 2025 года.

В Октябрьском районе новогодний городок появится на площади имени пятой Гвардейской Городокской стрелковой дивизии. За его строительство подрядчику заплатят 621,5 тысячи рублей.

Судя по информации на портале госзакупок, снежный городок в поселке Южном разместят на площади перед ДК "Южный", на него планируется потратить более миллиона рублей, до 10 октября власти ищут желающих организовать площадку. Итоги лота подведут 14 октября.

Кроме того, Научногородокская сельская администрация разместила заявку на проведение салютов в поселке Научный Городок (в районе дома № 31) и селе Гоньба (в районе водонапорной башни, расположенной на пересечении ул. Октября и Гоньбинского тракта). В обоих случаях подрядчик должен выпустить по две батареи салютов и заряды четырех типов. Длиться фейерверки должны не менее трех минут, высота их должна достигать не менее 50 метров. Организовать пиротехническое шоу планируется до 22 декабря 2025 года. С 7 октября 2025 года власти ищут подрядчика, который сделает всю работу за 100 тысяч рублей. Итоги лота подведут 20 октября.

