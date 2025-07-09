На Правобережном тракте в Барнауле обновляют дорожное покрытие

Такой ремонт позволит обеспечить безопасность водителей, а также уменьшить нагрузку на оживленном участке трассы

09 июля 2025, 15:25, ИА Амител

Фото: Министерство транспорта Алтайского края

На одном из важнейших транспортных коридоров Алтайского края – барнаульском Правобережном тракте – ремонтируют дорожное покрытие. Благодаря обновлению полотна движение по трассе станет более безопасным, а нагрузка на ее оживленном участке снизится. Реновация проходит в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни". Об этом сообщили в Министерстве транспорта Алтайского края.

В течение двух лет на мостовом переходе через реку Обь в Барнауле будут ремонтировать девятикилометровый участок, начинающийся от контрольно-пропускного пункта и заканчивающийся развязкой с поселком Фирсово. Генеральным подрядчиком на объекте стало Центральное ДСУ.

В 2025 году дорожники обновят полотно на въезде в город. Сейчас специалисты срезают устаревшее асфальтобетонное покрытие. Затем они обустроят новую дорожную одежду и нанесут разметку.

На выезде из города те же работы проведут в 2026 году. Их общая стоимость составит более 379 млн рублей.

В ведомстве подчеркивают, что реновация данной трассы крайне важна. Это главная транспортная артерия, которая связывает Барнаул с соседними регионами и федеральной сетью дорог – Чуйским трактом. После своевременного обновления покрытия безопасно и комфортно ездить смогут не только жители Алтайского края, но и туристы, путешествующие по одной из красивейших дорог страны. Помимо этого, трасса служит ключевым звеном для грузовых потоков.