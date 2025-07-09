На Правобережном тракте в Барнауле обновляют дорожное покрытие
Такой ремонт позволит обеспечить безопасность водителей, а также уменьшить нагрузку на оживленном участке трассы
09 июля 2025, 15:25, ИА Амител
На одном из важнейших транспортных коридоров Алтайского края – барнаульском Правобережном тракте – ремонтируют дорожное покрытие. Благодаря обновлению полотна движение по трассе станет более безопасным, а нагрузка на ее оживленном участке снизится. Реновация проходит в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни". Об этом сообщили в Министерстве транспорта Алтайского края.
В течение двух лет на мостовом переходе через реку Обь в Барнауле будут ремонтировать девятикилометровый участок, начинающийся от контрольно-пропускного пункта и заканчивающийся развязкой с поселком Фирсово. Генеральным подрядчиком на объекте стало Центральное ДСУ.
В 2025 году дорожники обновят полотно на въезде в город. Сейчас специалисты срезают устаревшее асфальтобетонное покрытие. Затем они обустроят новую дорожную одежду и нанесут разметку.
На выезде из города те же работы проведут в 2026 году. Их общая стоимость составит более 379 млн рублей.
В ведомстве подчеркивают, что реновация данной трассы крайне важна. Это главная транспортная артерия, которая связывает Барнаул с соседними регионами и федеральной сетью дорог – Чуйским трактом. После своевременного обновления покрытия безопасно и комфортно ездить смогут не только жители Алтайского края, но и туристы, путешествующие по одной из красивейших дорог страны. Помимо этого, трасса служит ключевым звеном для грузовых потоков.
"путешествующие по одной из красивейших дорог страны" не страны а мира.
Если ездить по правилам, а это напомню не более 90 км/ч, то там ездить и так безопасно.
Гораздо безопаснее было бы, если между Барнаулом и Бийском 4 полосы сделали. Даже пусть за счёт реновации, если денег не хватает.
гость (17:19:40 09-07-2025) Если ездить по правилам, а это напомню не более 90 км/ч, то ... да нет там уже колея в асфальте появилась каждый день там езжу а зимой это беда.