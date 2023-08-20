На складе Ozon в Подольске произошел пожар

На момент прибытия первых боевых подразделений наблюдался дым из-под кровли

20 августа 2023, 14:49, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Пожар произошел на складе Ozon в подмосковном Подольске. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МЧС РФ, площадь возгорания составила 375 квадратных метров — горит продукция в коробках на стеллажах.

На момент прибытия первых боевых подразделений наблюдался дым из-под кровли. Сотрудников эвакуировали. Добавляется, что к тушению пожара привлечены 91 человек, 34 единиц техники, от МЧС 43 человека и 16 единиц техники.

Дополнительно работают специалисты ГКУ МО "Мособлпожспас" — они измеряют предельно допустимую концентрацию вредных веществ в воздухе.