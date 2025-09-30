На сколько увеличат материнский капитал в 2026 году и каким будет его размер?
Размер единовременного пособия при рождении ребенка также проиндексируют
Стало известно, каким будет размер материнского капитала в России в следующем году. Ожидаемый уровень, на который будут проиндексированы выплаты, назвали в Минтруде РФ.
О том, на сколько увеличится размер маткапитала и сколько будут платить за первого и второго ребенка в 2026 году, – в материале amic.ru.
На сколько повысят размер маткапитала в 2026 году?
Маткапитал в 2026 году будет проиндексирован на 6,8%, сообщили в Минтруде РФ. В ведомстве подчеркнули, что выплаты повысят на показатель фактической инфляции, а она прогнозируется именно на таком уровне.
Сколько рублей составит маткапитал за первого ребенка в 2026 году?
Размер материнского капитала за рождение первого ребенка после индексации составит 737,2 тысячи рублей.
Каким будет материнский капитал за второго ребенка?
После рождения второго ребенка семья сможет претендовать на материнский капитал в размере 974,1 тысячи рублей.
Сколько в 2026 году будут платить за второго ребенка, если уже получен маткапитал за первого?
Если семья уже получала маткапитал за первого ребенка, то при рождении второго им положена не полная сумма, а доплата – разница между выплатами за второго и за первого ребенка. В 2026 году ее размер составит порядка 242 тысяч рублей.
Когда увеличат материнский капитал?
Материнский капитал в России ежегодно индексируют 1 февраля.
Кто может получить материнский капитал?
- Женщины, которые родили или усыновили второго или третьего ребенка с 1 января 2007 года;
- женщины, которые родили или усыновили первого ребенка с 1 января 2020 года;
- отцы, которые являются единственными усыновителями второго и третьего ребенка по решению суда после 1 января 2007 года;
- отцы, которые являются единственными усыновителями первого ребенка по решению суда после 1 января 2020 года;
- отцы в случае, если мать ребенка умерла или лишена родительских прав.
Каким в 2026 году будет единовременное пособие при рождении ребенка?
Единовременное пособие при рождении ребенка тоже проиндексируют. В 2026 году его размер составит 28 773 рубля.
