Размер единовременного пособия при рождении ребенка также проиндексируют

30 сентября 2025, 10:10, ИА Амител

Стало известно, каким будет размер материнского капитала в России в следующем году. Ожидаемый уровень, на который будут проиндексированы выплаты, назвали в Минтруде РФ.

О том, на сколько увеличится размер маткапитала и сколько будут платить за первого и второго ребенка в 2026 году, – в материале amic.ru.

1 На сколько повысят размер маткапитала в 2026 году? Маткапитал в 2026 году будет проиндексирован на 6,8%, сообщили в Минтруде РФ. В ведомстве подчеркнули, что выплаты повысят на показатель фактической инфляции, а она прогнозируется именно на таком уровне.

2 Сколько рублей составит маткапитал за первого ребенка в 2026 году? Размер материнского капитала за рождение первого ребенка после индексации составит 737,2 тысячи рублей.

3 Каким будет материнский капитал за второго ребенка? После рождения второго ребенка семья сможет претендовать на материнский капитал в размере 974,1 тысячи рублей.

4 Сколько в 2026 году будут платить за второго ребенка, если уже получен маткапитал за первого? Если семья уже получала маткапитал за первого ребенка, то при рождении второго им положена не полная сумма, а доплата – разница между выплатами за второго и за первого ребенка. В 2026 году ее размер составит порядка 242 тысяч рублей.

5 Когда увеличат материнский капитал? Материнский капитал в России ежегодно индексируют 1 февраля.

6 Кто может получить материнский капитал? Женщины, которые родили или усыновили второго или третьего ребенка с 1 января 2007 года;

женщины, которые родили или усыновили первого ребенка с 1 января 2020 года;

отцы, которые являются единственными усыновителями второго и третьего ребенка по решению суда после 1 января 2007 года;

отцы, которые являются единственными усыновителями первого ребенка по решению суда после 1 января 2020 года;

отцы в случае, если мать ребенка умерла или лишена родительских прав.