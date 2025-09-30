НОВОСТИОбщество

На сколько увеличат материнский капитал в 2026 году и каким будет его размер?

Размер единовременного пособия при рождении ребенка также проиндексируют

30 сентября 2025, 10:10, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru
Российские деньги / Фото: amic.ru

Стало известно, каким будет размер материнского капитала в России в следующем году. Ожидаемый уровень, на который будут проиндексированы выплаты, назвали в Минтруде РФ. 

О том, на сколько увеличится размер маткапитала и сколько будут платить за первого и второго ребенка в 2026 году, – в материале amic.ru.

1

На сколько повысят размер маткапитала в 2026 году?

Маткапитал в 2026 году будет проиндексирован на 6,8%, сообщили в Минтруде РФ. В ведомстве подчеркнули, что выплаты повысят на показатель фактической инфляции, а она прогнозируется именно на таком уровне. 
2

Сколько рублей составит маткапитал за первого ребенка в 2026 году?

Размер материнского капитала за рождение первого ребенка после индексации составит 737,2 тысячи рублей.
3

Каким будет материнский капитал за второго ребенка?

После рождения второго ребенка семья сможет претендовать на материнский капитал в размере 974,1 тысячи рублей
4

Сколько в 2026 году будут платить за второго ребенка, если уже получен маткапитал за первого?

Если семья уже получала маткапитал за первого ребенка, то при рождении второго им положена не полная сумма, а доплата – разница между выплатами за второго и за первого ребенка. В 2026 году ее размер составит порядка 242 тысяч рублей
5

Когда увеличат материнский капитал?

Материнский капитал в России ежегодно индексируют 1 февраля
6

Кто может получить материнский капитал?

  • Женщины, которые родили или усыновили второго или третьего ребенка с 1 января 2007 года;
  • женщины, которые родили или усыновили первого ребенка с 1 января 2020 года;
  • отцы, которые являются единственными усыновителями второго и третьего ребенка по решению суда после 1 января 2007 года;
  • отцы, которые являются единственными усыновителями первого ребенка по решению суда после 1 января 2020 года;
  • отцы в случае, если мать ребенка умерла или лишена родительских прав.
7

Каким в 2026 году будет единовременное пособие при рождении ребенка?

Единовременное пособие при рождении ребенка тоже проиндексируют. В 2026 году его размер составит 28 773 рубля.
НОВОСТИОбщество
выплаты Маткапитал

Комментарии 3

Avatar Picture
Гость

10:14:38 30-09-2025

А если после получения денег родители сдают ребёнка в детский дом - деньги обратно отберут или нет?

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:04:48 30-09-2025

Гость (10:14:38 30-09-2025) А если после получения денег родители сдают ребёнка в детски... не сразу, ведь еще 3 года на пособия можно жить

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:44:19 30-09-2025

Хватит плодить халявщиков

  1 Нравится
Ответить
