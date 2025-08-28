В Индустриальном районе Барнаула на сутки отключат горячую воду

28 августа начнутся ремонтные работы на центральном тепловом пункте

28 августа 2025, 10:30, ИА Амител

Вода льется из крана / Фото: создано в нейросети DALLE-E / amic.ru

Плановое отключение горячей воды ожидает жителей Индустриального района Барнаула, сообщает Сибирская генерирующая компания.

28 августа начнутся ремонтные работы на центральном тепловом пункте. Они продлятся сутки – с утра 28 августа до 09:00 29 августа. После завершения ремонта подача горячей воды будет восстановлена в штатном режиме.

Отключение затронет следующие адреса:

Павловский тракт, 291, 293, 293а, 295, 295а, 297, 299, 301, 303а;

улица Сергея Ускова, 3, 6, 8, 10, 12, 13, 15, 18, 22, 23;

улица Взлетная, 42, 44, 46, 50, 58;

улица Солнечная Поляна, 99, 99а, 99б.