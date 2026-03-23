На замену Telegram. Россияне массово устанавливают корейский мессенджер KakaoTalk

Мессенджер работает без использования VPN и поддерживает голосовые звонки

23 марта 2026, 09:33, ИА Амител

Телефон / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru

Южнокорейский мессенджер KakaoTalk начал привлекать внимание пользователей в России на фоне замедления работы Telegram. Приложение уже вошло в число популярных сервисов в App Store и рассматривается как одна из альтернатив привычным платформам.

По данным vc.ru, в марте KakaoTalk занял 11-е место в рейтинге социальных сетей в российском App Store. Сервис доступен для пользователей с российскими номерами телефонов, однако интерфейс приложения лишь частично переведен на русский язык — основная часть функций остается на корейском.

Пользователям доступно создание до трех отдельных профилей с разными фотографиями и статусами, которые могут видеть только выбранные контакты. В приложении предусмотрены как закрытые, так и публичные групповые чаты, рассчитанные на большое количество участников — до двух тысяч человек. Найти такие чаты можно по темам и тегам, однако активность в них может ограничиваться модерацией.

При этом функционал сервиса для иностранных пользователей остается ограниченным. Пройти полную верификацию можно только при наличии корейских документов и номера телефона. Кроме того, недоступны публикации контента в профиле, создание собственных групповых чатов и ряд встроенных сервисов, включая покупки, игры и новостные разделы.

Пользователи отмечают, что мессенджер работает без использования VPN и поддерживает голосовые звонки. Однако в Google Play его рейтинг составляет около трех звезд, что указывает на неоднозначные оценки со стороны аудитории.

Недавно сообщалось, что блокировка мессенджера Telegram в России, по оценкам экспертов, находится на завершающем этапе. При этом пользователи не спешат переходить на альтернативные сервисы.