На замену Telegram. Россияне массово устанавливают корейский мессенджер KakaoTalk
Мессенджер работает без использования VPN и поддерживает голосовые звонки
23 марта 2026, 09:33, ИА Амител
Южнокорейский мессенджер KakaoTalk начал привлекать внимание пользователей в России на фоне замедления работы Telegram. Приложение уже вошло в число популярных сервисов в App Store и рассматривается как одна из альтернатив привычным платформам.
По данным vc.ru, в марте KakaoTalk занял 11-е место в рейтинге социальных сетей в российском App Store. Сервис доступен для пользователей с российскими номерами телефонов, однако интерфейс приложения лишь частично переведен на русский язык — основная часть функций остается на корейском.
Пользователям доступно создание до трех отдельных профилей с разными фотографиями и статусами, которые могут видеть только выбранные контакты. В приложении предусмотрены как закрытые, так и публичные групповые чаты, рассчитанные на большое количество участников — до двух тысяч человек. Найти такие чаты можно по темам и тегам, однако активность в них может ограничиваться модерацией.
При этом функционал сервиса для иностранных пользователей остается ограниченным. Пройти полную верификацию можно только при наличии корейских документов и номера телефона. Кроме того, недоступны публикации контента в профиле, создание собственных групповых чатов и ряд встроенных сервисов, включая покупки, игры и новостные разделы.
Пользователи отмечают, что мессенджер работает без использования VPN и поддерживает голосовые звонки. Однако в Google Play его рейтинг составляет около трех звезд, что указывает на неоднозначные оценки со стороны аудитории.
Недавно сообщалось, что блокировка мессенджера Telegram в России, по оценкам экспертов, находится на завершающем этапе. При этом пользователи не спешат переходить на альтернативные сервисы.
09:50:57 23-03-2026
ничего, его работу тоже постараются испортить
19:31:55 23-03-2026
гость (09:50:57 23-03-2026) ничего, его работу тоже постараются испортить... да там и портить не надо. это же сети, невод для новых жертв, а уж мошенники кореи и вообще азии, это каюк, полезут во все щели и они прошаренные эти корейцы раз в 30 больше среднего ру пользователя, ххахаха. мышеловка
10:46:09 24-03-2026
гость (09:50:57 23-03-2026) ничего, его работу тоже постараются испортить... А зачем устанавливать какие-то сомнительные иностранные мессенджеры? Лишь бы не российский?
09:54:15 23-03-2026
Вот взяли и всё испортили, было всё так хорошо в Ватсапе настроено и Телеграмм не нужен был, а теперь в работе пол года бардак, сколько сделок из-за это сорвалось - не сосчитать... Только перестроились на Телеграмм и опять началось( Всё делается для развития экономики
10:27:40 23-03-2026
Гость (09:54:15 23-03-2026) Вот взяли и всё испортили, было всё так хорошо в Ватсапе нас...
что же это за бизинис такой в вотсапе и телеге?))))))))))))))))))
19:33:36 23-03-2026
Гость (10:27:40 23-03-2026) что же это за бизинис такой в вотсапе и телеге?)))))))))... вы из какой пещеры, денисовец?
13:48:17 26-03-2026
Гость (10:27:40 23-03-2026) что же это за бизинис такой в вотсапе и телеге?)))))))))... Мобильный интернет сгнил. Телега тоже умерла (вернее в глубокой коме). Остановились все процессы, переговоры, онлайн техподдержка и пр...
Файл Автокад - не дошел до меня в тг. Не грузит.
Отправить шильдики с насосов в цеху - клиент в почту мне не может. Не отправляется. Мобильного инета нет на билайне...
У людей на фабрике линия встала? Конечно, у них же в цеху вайфай, чтобы с итальянцами онлайн видео-вызов сделать для пусконаладки...
Вы там вообще того что ли? Хоть кто-нибудь понимает вообще в нашей верхушке, чем это все грозит для производств, бизнеса и т.д..? Для экономики в целом..
У Вас дефицит бюджета за 2 месяца 2026 года больше 3 трлн?? Ну-ну. Заблочьте привычные рабочие процессы и всё наладится.
13:48:24 26-03-2026
Гость (10:27:40 23-03-2026) что же это за бизинис такой в вотсапе и телеге?)))))))))... Мобильный интернет сгнил. Телега тоже умерла (вернее в глубокой коме). Остановились все процессы, переговоры, онлайн техподдержка и пр...
Файл Автокад - не дошел до меня в тг. Не грузит.
Отправить шильдики с насосов в цеху - клиент в почту мне не может. Не отправляется. Мобильного инета нет на билайне...
У людей на фабрике линия встала? Конечно, у них же в цеху вайфай, чтобы с итальянцами онлайн видео-вызов сделать для пусконаладки...
Вы там вообще того что ли? Хоть кто-нибудь понимает вообще в нашей верхушке, чем это все грозит для производств, бизнеса и т.д..? Для экономики в целом..
У Вас дефицит бюджета за 2 месяца 2026 года больше 3 трлн?? Ну-ну. Заблочьте привычные рабочие процессы и всё наладится.
19:33:16 23-03-2026
Гость (09:54:15 23-03-2026) Вот взяли и всё испортили, было всё так хорошо в Ватсапе нас... потому что нужно было в октядре поставить мах и не изображать из себя белое пальто. вот мыработаем без всего этого вышеперечисленного вами. сами думайте "вам шашечки или ехать??"
09:55:07 23-03-2026
Вот как-то непродумали наши законодатели этот вопрос - что наш народ не идёт предписанным ему свыше путём.. А ищет свой путь. И это правильно - в стойло уже с 20-го года пытаются загнать.. У кого есть голова на плечах (а не хлебАло и/или орАло) - давно уже всё поняли..
10:29:05 23-03-2026
@ (09:55:07 23-03-2026) Вот как-то непродумали наши законодатели этот вопрос - что н...
не путай стойло в 20-м и сейчас. у тебя-то головы нет точно, если не понимаешь реалии современного мира
11:31:26 23-03-2026
Даешь назад Аську!!!
12:12:01 23-03-2026
корейский --- а китайцы не умеют?
12:47:16 23-03-2026
Будет так же как и с ИНН. Сначала некоторые тоже сопративлялись, выступали против, а сейчас седят и помалкивают.
12:52:26 23-03-2026
Гость (12:47:16 23-03-2026) Будет так же как и с ИНН. Сначала некоторые тоже сопративлял... Вы и сейчас можете спокойно устроиться на работу, не предъявляя богомерзкий ИНН) Нету его в списке документов, требующихся по закону при приеме на работу. Правда, тот ИНН у вас все равно есть - неважно, узнали вы его в налоговой или же не захотели. Так что не очень понятно, при чем здесь корейский мессенджер.
10:47:58 24-03-2026
Гость (12:52:26 23-03-2026) Вы и сейчас можете спокойно устроиться на работу, не предъяв... Можете, но если официально устраиваетесь ,то нужен снилс. Работодателю узнать ваш Инн не составит труда. А если неофициально и налоги не платите, то не нужен, конечно.
11:12:32 24-03-2026
Гость (10:47:58 24-03-2026) Можете, но если официально устраиваетесь ,то нужен снилс. Р... Эм.. А какое отношение СНИЛС вообще имеет к ИНН, не подскажете? А то, может, я чего-то не знаю)
02:02:44 24-03-2026
Мошенники похоже нет как не успокоятся и будоражат народ предлагая те мессенджеры, которые пока никто не блокирует и народ туда затягивает, а то столько бабла неоприходовано...
03:51:33 24-03-2026
Нахрена? Есть же мах. А чего вы боитесь его устанавливать? Стыдно за свои переписки, поступки, нарушаете законы, планируете теракты? Чего боитесь?