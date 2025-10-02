Национальный мессенджер Мax преодолел отметку в 40 млн пользователей
В сентябре мессенджер представил несколько важных нововведений
Российский мессенджер Мах достиг значительных показателей с момента запуска – в нем зарегистрировались более 40 миллионов пользователей. За все время работы приложения было совершено свыше 500 миллионов звонков и отправлено более 2 миллиардов сообщений.
К платформе активно присоединяются популярные авторы: более 8000 блогеров из "ВКонтакте", "Дзен", Telegram и "Одноклассников" уже начали тестировать каналы в Мах. Среди новых участников – известные артисты Сергей Безруков, Дмитрий Певцов, Анна Семенович, Валерия и другие.
В сентябре мессенджер представил несколько важных нововведений:
запущен цифровой ID – аналог бумажных документов для подтверждения статуса студента, многодетного родителя или возраста;
крупнейшие ретейлеры ("Пятерочка", "Магнит", "Перекресток") начали внедрять цифровой ID на кассах самообслуживания;
в 39 регионах России заработали чат-боты МФЦ, помогающие записаться на прием и отслеживать статус обращений.
скоро будет 4 млрд пользователей!
гость (20:48:50 02-10-2025) скоро будет 4 млрд пользователей!... Не, напишут, что 4 млрд. имели возможность.
Ну, вот и хорошо. Достойный же результат. Можно и не отчитываться, сколько сообщений и звонков прошло в мессенджере. Мы вам верим. Теперь можно разблокировать конкурентов, которые по всем параметрам уступают МАХу.
Можно, как на аукционе еще несколько миллионов добавить. Чё мелочится?
40 миллионов пользователей и за месяц 400 миллионов звонков? Смех же )) а считали как? Только то, что реально скачано+предустановка (ну это когда в ос уже вшит этот мессенджер). Считать нужно пользователей так: сколько уникальных заходило в мессенджер хотя бы раз в день. Это было бы честно.
В рустор показывает больше 10 млн скачиваний, округлим до 20 млн, остальные 20 млн откуда взялись?
Гость (03:44:28 03-10-2025) В рустор показывает больше 10 млн скачиваний, округлим до 20... В «Плей Маркете» тоже можно скачать. Может, их тоже учли? ))))))) Но это не точно
Дураков всё меньше, вестись на такие новости.
Есть те, кому важнее всего свои фоточки отправить и потрещать в чатиках, на остальное плевать. И есть те, кто помнит МаилРу еще по скандалам с Аськой, с отжимом ВК, с их шпионо-браузером Амиго и прочим примерам его типичного подхода к своим пользователям по принципу "жрите что дали и не задавайте вопросов". Первые легко пересядут на МАХ, особенно в отсутствии альтернативы. Вторые принципиально не хотят иметь никаких дел с этой конторой. А навязывание с привлечение админ-ресурса и агрессивный пиар лишь усиливают отторжение и раздражение. В общем, это вопрос далеко не только функционала мессенджера.
До сих пор по Маку не могу никому дозвониться