Национальный мессенджер Мax преодолел отметку в 40 млн пользователей

В сентябре мессенджер представил несколько важных нововведений

02 октября 2025, 20:00, ИА Амител

Человек с телефоном в руках / Фото: amic.ru

Российский мессенджер Мах достиг значительных показателей с момента запуска – в нем зарегистрировались более 40 миллионов пользователей. За все время работы приложения было совершено свыше 500 миллионов звонков и отправлено более 2 миллиардов сообщений.

К платформе активно присоединяются популярные авторы: более 8000 блогеров из "ВКонтакте", "Дзен", Telegram и "Одноклассников" уже начали тестировать каналы в Мах. Среди новых участников – известные артисты Сергей Безруков, Дмитрий Певцов, Анна Семенович, Валерия и другие.

В сентябре мессенджер представил несколько важных нововведений: