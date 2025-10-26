НОВОСТИПроисшествия

Над восемью регионами России сбили 82 БПЛА ВСУ. Какие территории подверглись атакам

Также дроны уничтожили над акваториями Азовского и Черного морей

26 октября 2025, 12:25, ИА Амител

Беспилотник / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru
Беспилотник / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Ночью 26 октября дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 82 украинских беспилотника над восемью регионами России и акваториями двух морей. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Больше всего беспилотников сбили над Брянской и Тульской областями. Регионами, наименее пострадавшими от ударов ВСУ, стали Курская и Липецкая области.

По данным ведомства, украинские дроны сбили над следующими субъектами и морями:

  • 30 БПЛА – над Брянской областью;
  • 26 БПЛА – над Тульской областью;
  • семь БПЛА – над акваторией Черного моря;
  • по четыре БПЛА – над акваторией Азовского моря, а также над территорией Краснодарского края и Рязанской области;
  • три БПЛА – над территорией Ростовской области;
  • два БПЛА – над территорией Московского региона, в том числе один БПЛА, летевший на Москву;
  • по одному БПЛА – над территорией Курской и Липецкой областей.
