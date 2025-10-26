Также дроны уничтожили над акваториями Азовского и Черного морей

26 октября 2025, 12:25, ИА Амител

Беспилотник / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Ночью 26 октября дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 82 украинских беспилотника над восемью регионами России и акваториями двух морей. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Больше всего беспилотников сбили над Брянской и Тульской областями. Регионами, наименее пострадавшими от ударов ВСУ, стали Курская и Липецкая области.

По данным ведомства, украинские дроны сбили над следующими субъектами и морями: