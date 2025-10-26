Над восемью регионами России сбили 82 БПЛА ВСУ. Какие территории подверглись атакам
Также дроны уничтожили над акваториями Азовского и Черного морей
26 октября 2025, 12:25, ИА Амител
Беспилотник / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru
Ночью 26 октября дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 82 украинских беспилотника над восемью регионами России и акваториями двух морей. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Больше всего беспилотников сбили над Брянской и Тульской областями. Регионами, наименее пострадавшими от ударов ВСУ, стали Курская и Липецкая области.
По данным ведомства, украинские дроны сбили над следующими субъектами и морями:
- 30 БПЛА – над Брянской областью;
- 26 БПЛА – над Тульской областью;
- семь БПЛА – над акваторией Черного моря;
- по четыре БПЛА – над акваторией Азовского моря, а также над территорией Краснодарского края и Рязанской области;
- три БПЛА – над территорией Ростовской области;
- два БПЛА – над территорией Московского региона, в том числе один БПЛА, летевший на Москву;
- по одному БПЛА – над территорией Курской и Липецкой областей.
Все сбили ?