Налоговые вычеты выросли, но не для всех. Эксперт о том, кто может вернуть больше денег

Олеся Тимофеева рассказала, какие ошибки допускают россияне при оформлении вычетов и как это может привести к появлению долгов перед государством

08 апреля 2026, 12:25, ИА Амител erid: 2W5zFFy1b5K

С 2025 года в России действует прогрессивная шкала налога на доходы физических лиц, и это напрямую повлияло на размер налоговых вычетов. Теперь сумма возврата зависит от уровня дохода, а значит, может быть выше, чем раньше. Иногда, оформляя вычет неправильно, человек рискует стать должником на десятки, а то и сотни тысяч рублей. Какие вычеты существуют, кто может их получить и чем чреваты ошибки — amic.ru рассказала эксперт по налоговым вычетам Олеся Тимофеева.

— Олеся, в прошлом году начала действовать прогрессивная шкала налога на доходы физлиц. Как это повлияло на налоговые вычеты?

— Да, с 2025 года в России действует прогрессивная ставка налогообложения для физических лиц. Теперь у нас основные доходы (заработная плата по договору гражданско-правового характера или оказание услуг) облагаются по пятиступенчатой ставке:

13% — для годового дохода до 2,4 млн рублей;

15% — для части годового дохода от 2,4 млн до 5 млн рублей;

18% — от 5 млн до 20 млн рублей;

20% — от 20 млн до 50 млн рублей;

22% — свыше 50 млн рублей.

Все остальные виды дохода облагаются по ставке 13 или 15%.

То есть теперь налог у каждого разный, в зависимости от уровня дохода. А потому и возврат будет разный: чем больше зарплата, чем больше государство вам вернет. Разберем на примере имущественного вычета: раньше, когда из зарплаты человека удерживалось 13%, получить можно было максимум 260 тысяч рублей. Теперь, если НДФЛ у человека стал 15%, то он уже получит 300 тысяч вычета.

Но, напоминаю, возврат можно оформить только на сумму до 2 млн рублей, сколько бы ни стоила ваша квартира.

— Но квартиры давно выросли в цене. Не планируется ли менять этот порог?

— Обсуждение идет уже не первый год, но пока законодатель такого решения не принимает. А вот, кстати, по вычетам на лечение и обучение размер ежегодно увеличивают.

— Олеся, напомните, какие вообще существуют налоговые вычеты?

— Пожалуй, самый популярный и известный россиянам вычет — имущественный. Это возможность вернуть часть уплаченного вами НДФЛ за покупку недвижимости (как я и сказала, от суммы не более чем 2 млн рублей) и проценты по ипотеке.

Далее идет группа социальных вычетов. По медицинским расходам, если вы получали платные медицинские услуги: прием у доктора, лечение, сдача анализов. По образовательным услугам: обучение в вузе вас или вашего ребенка по очной форме обучения, а также онлайн-курсы и другие форматы.

Вычет можно получить за страхование жизни. Но только если вы его оформляли сами, не в рамках обязательного страхования при получении ипотеки. Также возврат средств возможен за полис ДМС. Существует вычет и на благотворительность.

Кроме того, в стране действуют вычеты на программу долгосрочных пенсионных сбережений и индивидуальный инвестиционный счет. И один из самых "свежих" — вычет за занятия спортом.

— Интересно, мне кажется, не все знают обо всех этих видах.

— Да, люди имеют права, но не пользуются ими. Есть еще один вид возврата, малоизвестный, но совершенно нетрудный по оформлению. Это стандартный вычет на детей. Он предоставляется помесячно, пока сумма дохода не превысит 450 тыс. рублей. Если получаете больше, то уже без вычета. На первого ребенка можно получить 13% от суммы 1,4 тыс. рублей в месяц, на второго — с 2,8 тыс., третьего и последующих — с 6 тыс. Так, что, по сути, претендовать на него может почти любой официально трудоустроенный родитель, а также дети супруга/супруги от другого брака.

Покажу на примере: Сергей официально трудоустроен, получает зарплату 37 тыс. рублей в месяц, за год доход не превышает 450 тыс. У Сергея двое детей от первого брака, во втором браке родился еще один ребенок и у его супруги также есть один ребенок от другого брака. Итого четверо детей, на которых он может получить вычет. Он может вернуть от суммы 16 200 в месяц (складываем 1,4 тыс., 2,8 тыс. и дважды по 6 тыс.). За год (умножаем на 12) будет 194,4 тыс. 13% от этой суммы составляет 25 272 рубля. Согласитесь, неплохо получить 25 тысяч в год просто за то, что ты родитель.

Такой вычет можно оформить за три года, если его не предоставили через работодателя — обращайтесь, расскажу, как это сделать.

— Подавать можно только те расходы, которые произведены официально и при наличии подтверждающих документов?

— Да, конечно. На каждый вычет у нас существует определенный перечень документов, которые нужно собрать. Например, если вы обращались в медицинскую клинику, то оплатить их услуги вы должны будете через кассу. Клиника вам потом предоставит справку. А налоговая может и проверить. Действительно ли вы получили там указанную медицинскую услугу.

— Вычеты можно получить только тем, кто платит НДФЛ?

— Да, этим правом обладают официально устроенные, то есть граждане, платящие налог на доходы физических лиц.

— А как насчет самозанятых? Они ведь не платят этот налог.

— Все верно, самозанятые не платят НДФЛ, в их случае действует налог на профессиональный доход. Вычеты им не положены. Однако право на вычет по закону у них есть. Они не могут вернуть себе деньги, но могут снизить сумму налога. Например, вы — самозанятый, купили квартиру, но продали ее раньше трех лет (срока безналоговой реализации). Фискальный орган должен начислить налог с продажи. Но вы можете его "перекрыть" правом на вычет. То же самое и с налогом со сдачи недвижимости в аренду. Вы можете снизить сумму на вычет. На сколько именно — все просчитывается индивидуально. Это хорошая возможность, о которой многие даже не знают.

— Среди ваших клиентов тоже больше тех, кто оформляет имущественный вычет?

— Да, и это понятно — сумма здесь самая большая. Но важно и то, что срока у такого вычета нет. Это право есть у человека единожды, но воспользоваться им можно в любое время. Неважно, осталась ли квартира в собственности или уже продана. Сделать возврат можно и на себя, и на супруга, если он трудоустроен и платит НДФЛ. Впрочем, и тут есть нюанс: если вы приобрели строящееся жилье, подавать по нему документы можно будет только после сдачи его в эксплуатацию и передачи вам права собственности. То же самое касается и дома, который вы построили.

— А с покупки дачи можно получить вычет?

— Да, если объект недвижимости находится в собственности. Часто дача не оформлена, в Росреестре не зарегистрирована. Тогда никаких выплат не положено.

— Как насчет нового "спортивного" вычета, здесь какие условия?

— Оформить его можно на любые спортивные занятия для себя или детей, а вот на супруга уже нет. Граждане этот вычет сейчас активно используют. Главное условие, чтобы организация, которую вы посещаете, входила в реестр Минспорта. Его утверждают каждый год и публикуют на сайте министерства. Поэтому всегда проверяйте, может быть такое, что в прошлом году ваш фитнес-центр был в этом списке, а в этом уже нет. А вы будете напрасно рассчитывать на вычет.

— Еще один вычет, по которому часто возникают вопросы — за частный детский сад. Какие здесь есть правила?

— Если говорить про детский сад, то тут можно оформлять образовательный или физкультурный вычет. Но важно понимать, что у вас прописано в договоре. Если это уход и присмотр, как в большинстве таких дошкольных организаций, то возврат вам не положен. Но если ваш ребенок ходит в садике на рисование, лепку и еще на какие-то занятия, и в договоре они прописаны как образовательные услуги, то да.

То же касается и спортивных занятий: есть в договоре хореография или бассейн — вычет получите. Но опять же, если организация состоит в реестре Минспорта. У меня была клиентка из другого города, мы с ней прошли весь этот путь, и она оформила около 50 тысяч рублей вычета за три года за своего ребенка. Ради такой суммы стоит потратить время.

— Сколько нюансов! Сложно самому с этим разбираться.

— А и не надо самому, обращайтесь к профессионалам. В налоговом законодательстве изменения происходят так часто, что только специалисты имеют время и возможность их четко отслеживать. У каждого вычета свои сроки, свои документы, свои особенности расчета. Неверно оформленные документы могут привести к тому, что вы не просто не получите вычет, но даже и останетесь должны государству.

— Как это?

— Часто ко мне обращаются люди, которые самостоятельно заполнили декларацию, думали там ничего сложного, но в итоге вместо выплаты получили долг. Реальный пример: клиент собиралась самостоятельно подать декларацию при продаже квартиры, у нее получался налог к уплате 400 тысяч рублей. Но потом она засомневалась и решила обратиться ко мне. Я проверила все документы и выяснила, что ей вообще не нужно подавать эту декларацию и платить налог. И снова законодательные нюансы: ее квартира была куплена по договору долевого участия, срок владения для безналоговой продажи считается с даты оплаты полной стоимости по ДДУ, а не с даты регистрации права собственности. Второе — на момент продажи у нее было единственное жилье, срок владения для безналоговой продажи в данном случае составляет три года. В ее случае налог не полагается. А если бы она подала декларацию, ее бы приняли и выставили долг.

Это, скорее, редкий случай. Есть более типичные и частые ошибки. Не раз у меня в практике были случаи, когда человек заявил сначала один вычет, а затем в том же периоде подал второй. В таком случае происходит перерасчет и первый вычет, уже выданный, оказывается недействительным. Пример: клиент оформил имущественный вычет, получил деньги, а потом сделал еще и вычет за платное лечение и обучение ребенка. Но при этом не указал, что вычет на квартиру в этом году уже получил. В итоге он остался должен налоговой. Ситуацию я исправила, но такое самостоятельное заполнение приводит к дополнительным затратам, а сразу обратившись к специалисту не пришлось бы переплатить лишнего и время бы тоже сэкономили.

Еще одна распространенная ошибка — указание в декларации не всех доходов. Например, человек официально трудоустроен, в отчетном году он уходил на больничный, берет справку 2-НДФЛ на работе, а там отображаются не все выплаты по больничному листу, потому что часть из них оплачивал не работодатель, а Фонд социального страхования. Таким образом, человек теряет часть выплаты.

Часто происходят ошибки в виде долга перед налоговой при самостоятельном заполнении, если были доходы от инвестиционной деятельности. Сегодня становятся все популярнее инвестиции через банки. Речь о небольших суммах, которые могут позволить уже многие работающие россияне. Так как это российские счета, то сведения в налоговую брокеры передают самостоятельно. Такие справки вместе со справками с основного места работы прогружаются в декларацию в личном кабинете налогоплательщика, и часто встают некорректно. И вместо возврата налогоплательщик получает долг. Так, ко мне обращался клиент, который заполнил самостоятельно декларацию на вычет за лечение, но в итоге оказался должен налоговой 3,5 млн рублей как раз из-за справки по брокеру.

— А налоговая допускает ошибки? Какие?

— Конечно, случаются и ошибки со стороны инспекторов. Одна из них чуть не стоила моему клиенту 180 тысяч рублей. Пришлось бы платить, если бы он не обратился ко мне. Я доказывала нормами закона, что была допущена ошибка. А люди даже и не думают, что с налоговой можно спорить, но там тоже есть человеческий фактор.

Так что мой главный совет — обращайтесь к специалисту!

В 2025 году Олеся Тимофеева вошла в топ-10 специалистов по оформлению 3-НДФЛ в Москве по версии "ПрофГид".

— Олеся, вы находитесь в Барнауле, но судя по вашему телеграм-каналу, работаете по всей стране.

— Да, у меня есть клиенты в разных городах России, большинство — в Москве и Санкт-Петербурге. В основном это семьи с детьми, люди, которые приобретают недвижимость и занимаются инвестициями.

Сейчас все — от подготовки документов до отправки их в налоговую — можно сделать дистанционно. Многим такой формат подходит больше, чем необходимость личных встреч. Но если есть потребность — в Барнауле я принимаю в офисе.

— До вашей сферы мошенники уже добрались? Звонят, предлагают несуществующие выплаты?

— Про выплаты не встречала пока, но в целом, конечно, звонят якобы от налоговой. Недавно клиенту сообщили о задолженности. Чтобы ее списать, нужно было продиктовать код от портала "Госуслуги". Напоминаю: никогда, ни при каких обстоятельствах не передавайте эти данные третьим лицам. Из настоящей налоговой вам точно не позвонят.

Олеся Тимофеева, налоговый эксперт для инвесторов, эксперт по возврату налоговых вычетов

