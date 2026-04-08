Депутат Кулеш допустил случайный выстрел браконьеров как причину гибели семьи Усольцевых
По его словам — это самая вероятная версия
08 апреля 2026, 12:46, ИА Амител
Алексей Кулеш, депутат Законодательного собрания Красноярского края и заядлый турист, высказался о версии, связывающей пропажу семьи Усольцевых с браконьерами, сообщает aif.ru.
Напомним, Сергей, Ирина и их пятилетняя дочь Арина исчезли 28 сентября 2025 года во время прогулки в районе горы Буратинка в Кутурчинском Белогорье. Вместе с ними пропала и их собака — корги по кличке Лада. С тех пор никаких следов семьи обнаружить не удалось.
«Версия с браконьерами выглядит более реалистично, чем, например, с нелегальными золотодобытчиками или "черными лесорубами". Но не в том смысле, что семью убили как нежелательных свидетелей. Ценного зверя в тех местах нет. Скорее, речь может идти о случайном выстреле, который привел к трагедии. Такой вариант я бы не исключал», — отметил Кулеш.
Также он добавил, что, по его мнению, наиболее вероятная версия — несчастный случай.
12:59:29 08-04-2026
Одним выстрелом сразу трёх? Нет, забыл ещё собаку. Или потом случайно добивали живых? Сказочник однако. Ох сказочник...
13:14:23 08-04-2026
И одною пулей, он убил обоих и бродил по берегу в тоске.
14:13:48 08-04-2026
В бесконечной вселенной вероятность любого события 100%-ая )