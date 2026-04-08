Депутат Кулеш допустил случайный выстрел браконьеров как причину гибели семьи Усольцевых

08 апреля 2026, 12:46, ИА Амител

Пропавшая семья Усольцевых / Фото: Shot

Алексей Кулеш, депутат Законодательного собрания Красноярского края и заядлый турист, высказался о версии, связывающей пропажу семьи Усольцевых с браконьерами, сообщает aif.ru.

Напомним, Сергей, Ирина и их пятилетняя дочь Арина исчезли 28 сентября 2025 года во время прогулки в районе горы Буратинка в Кутурчинском Белогорье. Вместе с ними пропала и их собака — корги по кличке Лада. С тех пор никаких следов семьи обнаружить не удалось.

«Версия с браконьерами выглядит более реалистично, чем, например, с нелегальными золотодобытчиками или "черными лесорубами". Но не в том смысле, что семью убили как нежелательных свидетелей. Ценного зверя в тех местах нет. Скорее, речь может идти о случайном выстреле, который привел к трагедии. Такой вариант я бы не исключал», — отметил Кулеш.

Также он добавил, что, по его мнению, наиболее вероятная версия — несчастный случай.