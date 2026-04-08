Финансист рассказала, как получать 100 тысяч рублей на пенсии
При ежемесячных вложениях от 10 тысяч рублей и доходности 10–12% годовых за 25–30 лет можно накопить 10–20 миллионов
08 апреля 2026, 12:16, ИА Амител
Получать 100 тысяч рублей в месяц на пенсии — задача не из области фантастики, а результат долгой и системной работы. Об этом "Газете.ру" рассказала основатель финансово-консалтингового центра Family Capital Ольга Трофименко.
По словам эксперта, здесь важны не разовые подвиги, а три составляющие: время, регулярность и умеренная доходность. Даже скромные суммы, если их вовремя откладывать и давать им работать, превращаются в серьезный капитал.
Пример из расчетов: вкладывая около 10 тысяч рублей ежемесячно при средней доходности 10–12% годовых (исторически достижимой на длинных дистанциях), за 25–30 лет можно накопить 10–20 миллионов рублей. С таким капиталом уже реально получать около 100 тысяч в месяц пассивного дохода, не трогая саму "кубышку".
Главная проблема большинства людей — не низкий доход, а привычка копить по остаточному принципу. Гораздо эффективнее настроить автоматические отчисления сразу после поступления зарплаты. Так процесс становится незаметным и снимает психологическое напряжение.
Банковские вклады, по мнению эксперта, для долгосрочных целей не подходят: они редко обгоняют инфляцию. Без инвестиций не обойтись, но это не значит, что нужно рисковать. Достаточно спокойной диверсифицированной стратегии: индексные фонды, дивидендные акции и облигации.
Первые пять лет может казаться, что ничего не происходит. Но потом вступает в силу сложный процент — и капитал начинает расти сам собой. А если по мере роста доходов увеличивать и сумму вложений, процесс заметно ускорится.
В итоге пенсия — это не возраст, а состояние, когда ваши активы сами обеспечивают привычный уровень жизни. С этой точки зрения 100 тысяч в месяц перестают быть мечтой и становятся обычным финансовым ориентиром.
«Все упирается в простые вещи: терпение, регулярность и системный подход. И чем раньше начать, тем легче будет идти», — резюмировала Трофименко.
12:34:02 08-04-2026
рассказала основатель финансово-консалтингового центра - ключевое "основатель", т.е. предлагает вложить деньги и получать 100 не трогая саму "кубышку" и даже в банк не надо ходить.. Деньги из воздуха.. Если не так, минусуйте.
12:40:11 08-04-2026
красиво говорит
только она забыла сказать про инфляцию и рост цен
через 30 лет буханка хлеба будет 30 миллионов стоить а этой финансистки вы не найдете - она уже на лазурном берегу будет жить
12:48:05 08-04-2026
Всё упирается в нынешнюю пенсионную систему.Если бы мы были независимы от неё и эти 22% отчислений шли бы на наш счёт ,а не в пенсионный фонд,то ,да ,мы смогли бы накопить немалые миллионы и смогли бы выйти на пенсию гораздо раньше и жить как надо.Но нас заставляют обрабатывать других желающих хорошо жить на наши денежки.
12:54:02 08-04-2026
Гениально! Как отложить 10тыс. с пенсии в 20тыс.? И человек хочет сейчас жить, а не через 25 лет, ещё и дожить надо до 100 лет
15:53:22 08-04-2026
Пенс (12:54:02 08-04-2026) Гениально! Как отложить 10тыс. с пенсии в 20тыс.? И человек ... Поздно пить боржоми. Речь о тех, кто пойдет на пенсию через 30 лет.
13:10:08 08-04-2026
Нет, "финансист" имеет в виду, что вы будете откладывать пока работаете.
Только вот играть в игры с нашим государством ...Кто постарше, знает точно, что деньги даже в вашем кармане ни от каких бурь не застрахованы(
Мы уже и к своей пенсии страховали и на детей "выгодные" вклады делали и прочая и прочая
Это вам не Швейцария, где вклад, сделанный вашим прапрапрадедушкой никуда н е денется
17:02:43 08-04-2026
Нет доверия на долгий срок, уже несколько раз кинули на памяти одного поколения.
17:29:50 08-04-2026
не. я купила много квартир и наняла риэлтора. всё. мне 67, доход мес 250 тыс, чистыми