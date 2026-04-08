Финансист рассказала, как получать 100 тысяч рублей на пенсии

При ежемесячных вложениях от 10 тысяч рублей и доходности 10–12% годовых за 25–30 лет можно накопить 10–20 миллионов

08 апреля 2026, 12:16, ИА Амител

Получать 100 тысяч рублей в месяц на пенсии — задача не из области фантастики, а результат долгой и системной работы. Об этом "Газете.ру" рассказала основатель финансово-консалтингового центра Family Capital Ольга Трофименко.

По словам эксперта, здесь важны не разовые подвиги, а три составляющие: время, регулярность и умеренная доходность. Даже скромные суммы, если их вовремя откладывать и давать им работать, превращаются в серьезный капитал.

Пример из расчетов: вкладывая около 10 тысяч рублей ежемесячно при средней доходности 10–12% годовых (исторически достижимой на длинных дистанциях), за 25–30 лет можно накопить 10–20 миллионов рублей. С таким капиталом уже реально получать около 100 тысяч в месяц пассивного дохода, не трогая саму "кубышку".

Главная проблема большинства людей — не низкий доход, а привычка копить по остаточному принципу. Гораздо эффективнее настроить автоматические отчисления сразу после поступления зарплаты. Так процесс становится незаметным и снимает психологическое напряжение.

Банковские вклады, по мнению эксперта, для долгосрочных целей не подходят: они редко обгоняют инфляцию. Без инвестиций не обойтись, но это не значит, что нужно рисковать. Достаточно спокойной диверсифицированной стратегии: индексные фонды, дивидендные акции и облигации.

Первые пять лет может казаться, что ничего не происходит. Но потом вступает в силу сложный процент — и капитал начинает расти сам собой. А если по мере роста доходов увеличивать и сумму вложений, процесс заметно ускорится.

В итоге пенсия — это не возраст, а состояние, когда ваши активы сами обеспечивают привычный уровень жизни. С этой точки зрения 100 тысяч в месяц перестают быть мечтой и становятся обычным финансовым ориентиром.