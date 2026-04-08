В Алтайском крае пропал подросток в синих брюках

О его местонахождении неизвестно с 7 апреля

08 апреля 2026, 11:00, ИА Амител

В Шипуново нашли тело пропавшего подростка

В Шипуново пропал 13-летний мальчик. О его местоположении неизвестно с 7 апреля, сообщает паблик "В курсе 22".

В день исчезновения подросток был одет в черную куртку, белую рубашку, синие брюки и черные кроссовки.

Приметы пропавшего:

рост 170–178 см;

на вид 13–15 лет.

При себе у подростка не было ни телефона, ни денег.

Любую информацию о мальчике просят сообщать по номерам 8 (385-50) 2-20-62 или 112.