НОВОСТИПроисшествия

В Алтайском крае пропал подросток в синих брюках

О его местонахождении неизвестно с 7 апреля

08 апреля 2026, 11:00, ИА Амител

В Шипуново нашли тело пропавшего подростка

В Шипуново пропал 13-летний мальчик. О его местоположении неизвестно с 7 апреля, сообщает паблик "В курсе 22".

В день исчезновения подросток был одет в черную куртку, белую рубашку, синие брюки и черные кроссовки.

Приметы пропавшего:

  • рост 170–178 см;
  • на вид 13–15 лет.

При себе у подростка не было ни телефона, ни денег.

Любую информацию о мальчике просят сообщать по номерам 8 (385-50) 2-20-62 или 112.

Алтайский край пропал человек

Комментарии 3

Avatar Picture
Гость

11:25:28 08-04-2026

это который с вышки якобы упал?

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:33:47 08-04-2026

Гость (11:25:28 08-04-2026) это который с вышки якобы упал?... Ага. Дошел до Шипуново, забрался на вышку и упал.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:00:37 08-04-2026

Гость (13:33:47 08-04-2026) Ага. Дошел до Шипуново, забрался на вышку и упал. ... В Шипуново пропал 13-летний мальчик. Читать не пробовал?

  6 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров