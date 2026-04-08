В Алтайском крае пропал подросток в синих брюках
О его местонахождении неизвестно с 7 апреля
08 апреля 2026, 11:00, ИА Амител
В Шипуново нашли тело пропавшего подростка
В Шипуново пропал 13-летний мальчик. О его местоположении неизвестно с 7 апреля, сообщает паблик "В курсе 22".
В день исчезновения подросток был одет в черную куртку, белую рубашку, синие брюки и черные кроссовки.
Приметы пропавшего:
- рост 170–178 см;
- на вид 13–15 лет.
При себе у подростка не было ни телефона, ни денег.
Любую информацию о мальчике просят сообщать по номерам 8 (385-50) 2-20-62 или 112.
11:25:28 08-04-2026
это который с вышки якобы упал?
13:33:47 08-04-2026
Гость (11:25:28 08-04-2026) это который с вышки якобы упал?... Ага. Дошел до Шипуново, забрался на вышку и упал.
16:00:37 08-04-2026
Гость (13:33:47 08-04-2026) Ага. Дошел до Шипуново, забрался на вышку и упал. ... В Шипуново пропал 13-летний мальчик. Читать не пробовал?