Педиатр посоветовала не кормить пасхальными куличами детей до двух-трех лет

Врач призывала родителей не к строгим запретам, а к разумному подходу

08 апреля 2026, 11:29, ИА Амител

Пасха, кулич / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

В преддверии Пасхи родители часто думают, как организовать праздничный стол для ребенка без вреда для здоровья. Об этом "Газете.ru" рассказала педиатр "СМ‑Клиники" для детей Ксения Налегач.

Специалист подчеркивает, что праздники — это про радость, а не про перегрузку детского организма. Часто после застолий у детей появляются жалобы на сыпь, боли в животе и вздутие из‑за переедания, но снизить риски можно, если соблюдать баланс.

Врач пояснила, что яйца при отсутствии аллергии допустимы уже в первый год жизни (сначала желток, потом белок), но важно следить за количеством и способом приготовления. Промышленные красители для яиц могут спровоцировать аллергию — лучше использовать натуральные (луковую шелуху, свеклу, куркуму).

«Кулич педиатр рекомендует исключить из рациона детей до 2–3 лет, а позже давать лишь небольшими порциями: из‑за сахара, жиров, дрожжей и сухофруктов он тяжело усваивается. В целом ребенку достаточно двух-трех яиц в неделю и нескольких небольших кусочков кулича», — говорится в публикации.

После праздника важно наблюдать за состоянием малыша: сыпь и зуд могут указывать на аллергию, рвота и боль в животе — на перегрузку ЖКТ, а температура и многократная рвота — повод обратиться к врачу, в том числе из‑за риска инфекции от плохо обработанных яиц.

В итоге врач призывает родителей не к строгим запретам, а к разумному подходу: ограничивать количество праздничной еды и выбирать более безопасные варианты. Ранее диетолог рассказала, как сделать пасхальный кулич менее калорийным.