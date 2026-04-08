В Барнауле задержали двух молодых мигрантов с крупной партией наркотиков

08 апреля 2026, 10:42, ИА Амител

Свертки с "синтетикой" / Фото: алтайское МВД

В Барнауле оперативники задержали двух уроженцев ближнего зарубежья 2006 и 2007 годов рождения при формировании тайников-закладок с "синтетикой", сообщает алтайское МВД.

«Изъята оптовая партия наркотиков, состоящая из 150 разовых доз. Результаты проведенного исследования подтвердили — в свертках находился синтетический наркотик мефедрон массой более 100 граммов», — рассказали в ведомстве.Выяснилось, что молодые люди приобрели оптовую партию наркотиков через интернет-магазин и нашли ее по полученным координатам на окраине Новосибирска. После этого арендовали автомобиль и приехали в Барнаул.

Также установлено, что молодой человек 2007 года рождения на территории РФ находился незаконно. Обоим мигрантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в Барнауле с оптовой партией гашиша задержали двух друзей. Молодые люди тоже приобрели наркотики на территории Новосибирской области.