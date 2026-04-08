В Барнауле задержали двух молодых мигрантов с крупной партией наркотиков
Один из них на территории России находился незаконно
08 апреля 2026, 10:42, ИА Амител
В Барнауле оперативники задержали двух уроженцев ближнего зарубежья 2006 и 2007 годов рождения при формировании тайников-закладок с "синтетикой", сообщает алтайское МВД.
«Изъята оптовая партия наркотиков, состоящая из 150 разовых доз. Результаты проведенного исследования подтвердили — в свертках находился синтетический наркотик мефедрон массой более 100 граммов», — рассказали в ведомстве.Выяснилось, что молодые люди приобрели оптовую партию наркотиков через интернет-магазин и нашли ее по полученным координатам на окраине Новосибирска. После этого арендовали автомобиль и приехали в Барнаул.
Также установлено, что молодой человек 2007 года рождения на территории РФ находился незаконно. Обоим мигрантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее в Барнауле с оптовой партией гашиша задержали двух друзей. Молодые люди тоже приобрели наркотики на территории Новосибирской области.
10:45:18 08-04-2026
Это вот эти незаменимые специалисты с безвизом?
10:52:58 08-04-2026
ну и дать им по 15 лет лесоповала
11:28:23 08-04-2026
Гость (10:52:58 08-04-2026) ну и дать им по 15 лет лесоповала... Лучше на лесопосадку
11:02:06 08-04-2026
Да уж лучше бы как в Китае или Таиланде
11:12:46 08-04-2026
этих посадить и на лесоповал, а родню, если таковая здесь имеется, до седьмого колена выгнать нахрен
11:47:57 08-04-2026
Эти "бесценные специалисты" за себя отвечать не приучены. Чуть что бегут в свои диаспоры и собираются кучами. Так пусть и теперь вся диаспора за них отвечает. Чемодан-вокзал- любимая родина...