В Барнауле девушка лишилась 566 тысяч, получив весточку от "бухгалтерии с прошлой работы"

Перешла по ссылке и установила мошенническое приложение

08 апреля 2026, 12:00, ИА Амител

В Алтайском крае мошенники обманули 30-летнюю жительницу Барнаула, которой вначале скинули ссылку, а потом убедили в существовании "безопасного счета", сообщает региональное МВД.

«Все началось с сообщения в мессенджере, якобы от бухгалтерии бывшей работы, содержащего ссылку. Перейдя по ней, девушка стала получать тревожные уведомления о "выгрузке данных" и "взломе Госуслуг"», — рассказали в ведомстве.

Вскоре с ней связался "сотрудник Центрального банка" и убедил следовать всем инструкциям, чтобы доказать невиновность.

Под предлогом "защиты от несанкционированных операций и попыток оформления кредитов" аферист потребовал установить специальное приложение. После этого девушка через приложение тремя транзакциями перевела 495 тысяч рублей на указанные счета.

Затем мошенники заявили, что с кредитной карты неизвестные тоже пытаются снять деньги. В результате девушка перевела еще 71 тыс. рублей. Общая сумма ущерба составила 566 тысяч.

Ранее житель Алтайского края перешел по ссылке "Ты его знал?" и оплатил мошенникам покупку электроники. Аферисты получили доступ к личному кабинету мужчины на портале "Госуслуги".