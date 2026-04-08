В Барнауле девушка лишилась 566 тысяч, получив весточку от "бухгалтерии с прошлой работы"
Перешла по ссылке и установила мошенническое приложение
08 апреля 2026, 12:00, ИА Амител
В Алтайском крае мошенники обманули 30-летнюю жительницу Барнаула, которой вначале скинули ссылку, а потом убедили в существовании "безопасного счета", сообщает региональное МВД.
«Все началось с сообщения в мессенджере, якобы от бухгалтерии бывшей работы, содержащего ссылку. Перейдя по ней, девушка стала получать тревожные уведомления о "выгрузке данных" и "взломе Госуслуг"», — рассказали в ведомстве.
Вскоре с ней связался "сотрудник Центрального банка" и убедил следовать всем инструкциям, чтобы доказать невиновность.
Под предлогом "защиты от несанкционированных операций и попыток оформления кредитов" аферист потребовал установить специальное приложение. После этого девушка через приложение тремя транзакциями перевела 495 тысяч рублей на указанные счета.
Затем мошенники заявили, что с кредитной карты неизвестные тоже пытаются снять деньги. В результате девушка перевела еще 71 тыс. рублей. Общая сумма ущерба составила 566 тысяч.
Ранее житель Алтайского края перешел по ссылке "Ты его знал?" и оплатил мошенникам покупку электроники. Аферисты получили доступ к личному кабинету мужчины на портале "Госуслуги".
12:45:27 08-04-2026
я смарю богатые девушки студентки отличницы и просто спортсменки тут живут. Вот оказалось на кармане 600 косых -нааааа, ты смари а? мы в наше время 45 рублев получали и иногда объедками питались когда денег не хватало да на поля ездили ударно трудиться когда вуз посылал