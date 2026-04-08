В Шипуново нашли тело пропавшего подростка

Предположительно, мальчик забрался на вышку из любопытства, но не удержался и упал с высоты

08 апреля 2026, 11:10, ИА Амител

Свечи / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В селе Шипуново обнаружено тело пропавшего накануне 13-летнего мальчика. По предварительным данным, ребенок погиб, сорвавшись с местной вышки сотового оператора, сообщает "В курсе 22". Как сообщают родственники, подростка нашли у основания объекта. Предположительно, он забрался на вышку из любопытства. Трагедия произошла днем 7 апреля. Официальных комментариев от правоохранительных органов пока не поступало.