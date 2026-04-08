В Шипуново нашли тело пропавшего подростка
Предположительно, мальчик забрался на вышку из любопытства, но не удержался и упал с высоты
08 апреля 2026, 11:10, ИА Амител
Свечи / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
В селе Шипуново обнаружено тело пропавшего накануне 13-летнего мальчика. По предварительным данным, ребенок погиб, сорвавшись с местной вышки сотового оператора, сообщает "В курсе 22".
Как сообщают родственники, подростка нашли у основания объекта. Предположительно, он забрался на вышку из любопытства.
Трагедия произошла днем 7 апреля. Официальных комментариев от правоохранительных органов пока не поступало.
11:14:45 08-04-2026
и как он до Шипуново добрался? кто его туда увез?
11:54:50 08-04-2026
Гость (11:14:45 08-04-2026) и как он до Шипуново добрался? кто его туда увез?... Он с Шипуново
15:58:30 08-04-2026
Гость (11:14:45 08-04-2026) и как он до Шипуново добрался? кто его туда увез?... Прикинь! Он там жил!
В Шипуново пропал 13-летний мальчик.
11:18:46 08-04-2026
Пропал в Барнауле. При себе не было ни телефона, Ни денег. Как он в Шипуново попал?
11:43:36 08-04-2026
Гость (11:18:46 08-04-2026) Пропал в Барнауле. При себе не было ни телефона, Ни денег. К... ------ Дозапрещались, похоже. Так может лучше сидел бы он в телефоне дома?..
11:24:52 08-04-2026
к той телевышке СВОБОДНЫЙ доступ что-ли? это же стратегический объект, что за бардак-то? Ну и наверное насмотрелся сериала ОСД и полез((
11:53:55 08-04-2026
Между домами 48а и 46 ул. Северо-Западная расположены гаражи. Их крыши – излюбленное место игр подростков. Залезают и прыгают, причем не просто так, а с вывертом, делают сальто. При напоминании о мальчике, погибшем на гараже от удара током, отвечают, что знают, в школе рассказывали. И продолжают прогулки по кровлям. Обещаю вызвать полицию – не действует, говорят , ну вызывайте. Может, родители не знают о подвигах сыновей, но неплохо бы хоть немного контролировать их досуг.
12:01:10 08-04-2026
Гость (11:53:55 08-04-2026) Между домами 48а и 46 ул. Северо-Западная расположены гараж... Нормальные дети. Себя вспомните.
12:38:16 08-04-2026
Гость (12:01:10 08-04-2026) Нормальные дети. Себя вспомните.... Скажите это родителям погибшего мальчика. В качестве утешения.
13:57:44 08-04-2026
Гость (12:38:16 08-04-2026) Скажите это родителям погибшего мальчика. В качестве утешени...
Совсем в голове пусто?
12:06:41 08-04-2026
Гость (11:53:55 08-04-2026) Между домами 48а и 46 ул. Северо-Западная расположены гараж... Да во все времена прыгали, и мы прыгали старше нас прыгали и младше. Падали, ломались. Я не говорю, что это хорошо и правильно, это просто данность.
12:44:20 08-04-2026
Гость (12:06:41 08-04-2026) Да во все времена прыгали, и мы прыгали старше нас прыгали и..это просто данность. То есть сработает естественный отбор? Пусть прыгают, пока не погибнут от тока или не убьются с высоты?
13:21:15 08-04-2026
Гость (12:44:20 08-04-2026) То есть сработает естественный отбор? Пусть прыгают, пока не... ДА! естественный отбор есть, был и будет и должен быть! В этом мире и так дураков хватает! Выживают умные и сильные.
13:26:47 08-04-2026
Гость (13:21:15 08-04-2026) ДА! естественный отбор есть, был и будет и должен быть! В эт... В случае с человеком естественный отбор уже давно не особо работает. Вернее, у него сильно сменился вектор. Так что насчет выживания сильных можно поспорить. Например, в текущих условиях у сильных и здоровых шанс погибнуть гораздо выше, чем у слабых и больных.
14:37:39 08-04-2026
Гость (13:26:47 08-04-2026) В случае с человеком естественный отбор уже давно не особо р... Проводились исследования для определение личностных качеств богатых людей. Выявили закономерность, что основное качество, свойственное стабильно успешным – инстинкт самосохранения.
16:12:04 08-04-2026
Гость (14:37:39 08-04-2026) Проводились исследования для определение личностных каче... С учетом того, что у человека инстинктов нет, кто и что исследовал?..
12:43:00 08-04-2026
Гость (11:53:55 08-04-2026) Между домами 48а и 46 ул. Северо-Западная расположены гараж...
Задрали вы всех, яжмамки! Под юбку засунь и до 18 лет не выпускай!
17:31:32 08-04-2026
Гость (11:53:55 08-04-2026) Между домами 48а и 46 ул. Северо-Западная расположены гараж... участковый пункт полиции вашего района где?? туда сообщите
09:42:19 09-04-2026
Гость (17:31:32 08-04-2026) участковый пункт полиции вашего района где?? туда сообщите... ПЕРВОЕ. Участковый не прибежит и полиция не приедет. После вашего звонка выждут 1,5 часа, когда, по их разумению, все участники действа разойдутся и смысла в их прибытии не будет никакого. Возможно, если образуется труп, то участковый появится скорее. ВТОРОЕ. Современные дети не слушают увещевания чужого взрослого. Могут слезть, дождаться , когда уйдете, снова полезут. (Сначала их было 2, идут через 15 минут той же дорогой назад, уже 5 детей) ТРЕТЬЕ. Несмотря на заявления властей о проверке гаражей после гибели мальчика от электричества, какие-то провода закреплены на крыше; снег вокруг хозяева не чистят, с сугробов могут залезть даже весьма мелкие дети. ПОЭТОМУ АПЕЛЛИРУЮ К РОДИТЕЛЯМ: СТАРАЙТЕСЬ КОНТРОЛИРОВАТЬ ДЕТЕЙ САМИ, ИМ НИКТО НЕ ПОМОЖЕТ.
19:09:49 08-04-2026
Гость (11:53:55 08-04-2026) Между домами 48а и 46 ул. Северо-Западная расположены гараж...
Обещаю вызвать полицию – не действует, говорят , ну вызывайте.
Ну и почему не вызвали? 102 на мобилке набрать сложно? Или только в интернете такая заботливо-внимательная, а по факту "да и пошли они"?
20:42:34 08-04-2026
Гость (19:09:49 08-04-2026) Ну и почему не вызвали? 102 на мобилке набрать сложно? И... Ну почему же? Возраст детей примерно 10 лет. Полиция через 1,5ч отзвонилась, уже стемнело, что там никого нет.
12:00:43 08-04-2026
Ребенок вышел из дома без денег и телефона, внезапно оказался за 200 км от дома. Потом каким-то образом проник на объект, который должен по стандарту иметь охраняемый периметр и найден там мертвым. Такой себе несчастный случай.
12:09:30 08-04-2026
Сейчас вспоминаю, что в детстве вытворял - очень прям реально страшно становится. Большая удача, что выжил и родители так ничего и не узнали.
12:48:49 08-04-2026
Гость (12:09:30 08-04-2026) Сейчас вспоминаю, что в детстве вытворял - очень прям реальн... Хотите ли вы, чтобы ваши дети повторили ваш опыт? Ведь удача не сопутствует вечно.
14:20:31 08-04-2026
Гость (12:48:49 08-04-2026) Хотите ли вы, чтобы ваши дети повторили ваш опыт? Ведь удач... Хочу или не хочу - на суть дела это не влияет.
14:38:08 08-04-2026
Гость (14:20:31 08-04-2026) Хочу или не хочу - на суть дела это не влияет.... Ну почему же. Вы можете подначивать ребенка делать так же, как делали вы. А можете попытаться объяснить, почему крутить заднее сальто с гаража в снег все же не стоит.
14:46:36 08-04-2026
Гость (13:57:44 08-04-2026) Совсем в голове пусто? ... То есть вы одобряете, когда дети лезут на крышу с открытой проводкой, взбираются на телебашню? Тоже считаете, как Гость 12:01:10 08-04-2026( "Нормальные дети"), что так должны поступать нормальные дети?