Эксперт предупредил об уголовной ответственности за кредит, взятый при самозапрете

Если гражданин намеренно оформил заем после подачи заявления, его действия могут квалифицировать как мошенничество

08 апреля 2026, 10:33, ИА Амител

Россиянам грозит уголовное дело о мошенничестве за кредит, взятый при действующем самозапрете. Закон не предусматривает автоматического прекращения обязательств, если заем был одобрен, несмотря на ограничение. Об этом "Газете.ру" напомнил юрист по банкротству Александр Козлов.

Самозапрет — это ограничение на заключение договоров потребительского займа. Однако он не распространяется на ипотеку, автокредиты и образовательные кредиты.

Если банк все же выдал деньги при действующем запрете, он теряет право требовать возврата долга через суд. Но при добровольной уплате вернуть деньги уже не получится.

Таким образом, законодатель не отменяет обязательство, а перекладывает риски на кредитора, который обязан проверять сведения о самозапрете. На сегодняшний день суды по всей стране рассматривают не менее 278 подобных споров.

Самозапрет не влияет на кредитный рейтинг, но если человек перестает платить по кредиту, рейтинг падает — независимо от наличия запрета. Если же кредит оформлен мошенниками или выдан банком в нарушение самозапрета, такая операция не должна учитываться при расчете рейтинга. В противном случае заемщик может оспорить это через суд.

Особую осторожность следует проявлять при попытках недобросовестного использования самозапрета.

«Если будет установлено, что заемщик изначально действовал с намерением не возвращать деньги, его действия могут быть квалифицированы как мошенничество в сфере кредитования», — предупредил Козлов.

Екатерина Казак, CEO Cyberbird Fintech Group, пояснила, что ошибки при выдаче кредита могут быть связаны с технической задержкой обновления данных. В этом случае долг можно не возвращать — достаточно обратиться в банк с подтверждением самозапрета.

Но если человек умышленно подал заявление на самозапрет и сразу после этого оформил кредит, обязательства отменены не будут — самозапрет начинает действовать только через сутки.

В первые месяцы работы механизма были попытки злоупотреблений, однако доказать умысел и квалифицировать действия как мошенничество можно только при наличии явного намерения не исполнять обязательства. Пока широкой судебной практики по таким делам не сложилось.