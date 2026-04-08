В Иране заявили о неоспоримой победе государства в конфликте с США

Страна настояла на принятии Вашингтоном плана Тегерана по урегулированию

08 апреля 2026, 11:40, ИА Амител

Флаг Ирана, Иран / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Иранский Высший совет национальной безопасности заявил, что страна одержала победу в конфликте с США, добившись принятия Вашингтоном плана Тегерана по урегулированию, пишут "Известия".

«Враг потерпел неоспоримое, историческое и сокрушительное поражение в своей трусливой, незаконной и преступной войне против иранского народа. Иран одержал великую победу и вынудил преступную Америку принять свой план из десяти пунктов», — приводит сообщение Совбеза агентство Tasnim.

По данным иранской стороны, США обязались гарантировать ненападение на Иран, сохранить за Тегераном контроль над Ормузским проливом, не препятствовать обогащению урана, отменить все первичные и вторичные санкции.

В Совбезе Ирана также подчеркнули, что военные республики нанесли удары по объектам США, "которые навсегда останутся в памяти всего мира", и заявили о сокрушении американских сил, инфраструктуры и военного капитала в регионе.

В тот же день президент США Дональд Трамп сообщил, что согласился приостановить удары по Ирану еще на две недели. По его словам, условием стало обязательство Тегерана полностью разблокировать Ормузский пролив.

Трамп подтвердил получение от Ирана предложения из десяти пунктов по урегулированию конфликта и готовность Вашингтона продолжить работу на этой основе.

Позже стало известно, что к режиму прекращения огня присоединился Израиль, однако Ливан, где идет израильская операция против движения "Хезболла", под эти условия не подпадает.

Переговоры США и Ирана по выработке мирного соглашения пройдут в столице Пакистана Исламабаде по распоряжению верховного лидера Исламской Республики аятоллы Моджтабы Хаменеи. Встречи стартуют 10 апреля и продлятся, как планирует Иран, две недели.