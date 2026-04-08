В Иране заявили о неоспоримой победе государства в конфликте с США
Страна настояла на принятии Вашингтоном плана Тегерана по урегулированию
08 апреля 2026, 11:40, ИА Амител
Иранский Высший совет национальной безопасности заявил, что страна одержала победу в конфликте с США, добившись принятия Вашингтоном плана Тегерана по урегулированию, пишут "Известия".
«Враг потерпел неоспоримое, историческое и сокрушительное поражение в своей трусливой, незаконной и преступной войне против иранского народа. Иран одержал великую победу и вынудил преступную Америку принять свой план из десяти пунктов», — приводит сообщение Совбеза агентство Tasnim.
По данным иранской стороны, США обязались гарантировать ненападение на Иран, сохранить за Тегераном контроль над Ормузским проливом, не препятствовать обогащению урана, отменить все первичные и вторичные санкции.
В Совбезе Ирана также подчеркнули, что военные республики нанесли удары по объектам США, "которые навсегда останутся в памяти всего мира", и заявили о сокрушении американских сил, инфраструктуры и военного капитала в регионе.
В тот же день президент США Дональд Трамп сообщил, что согласился приостановить удары по Ирану еще на две недели. По его словам, условием стало обязательство Тегерана полностью разблокировать Ормузский пролив.
Трамп подтвердил получение от Ирана предложения из десяти пунктов по урегулированию конфликта и готовность Вашингтона продолжить работу на этой основе.
Позже стало известно, что к режиму прекращения огня присоединился Израиль, однако Ливан, где идет израильская операция против движения "Хезболла", под эти условия не подпадает.
Переговоры США и Ирана по выработке мирного соглашения пройдут в столице Пакистана Исламабаде по распоряжению верховного лидера Исламской Республики аятоллы Моджтабы Хаменеи. Встречи стартуют 10 апреля и продлятся, как планирует Иран, две недели.
12:29:50 08-04-2026
Клоуны, выставляющие женщин и детей перед электростанциями (сразу видно традиционные ценности в стране) объявили о своей безоговорочно "победе". Это при том, что США даже не вводили войска не территорию Ирана
14:02:47 08-04-2026
Не все так просто.мусульманские клоуны могут появиться и на территории сша.Необязательно с паралоновыми красными носами.
12:45:54 08-04-2026
Смутные сомнения.. Гарантом кто или сколько денег за нарушение условий?
12:50:44 08-04-2026
В современных войнах никто не знает кто победил, а все знают, что каждый наврал, кто победил. Даже как война идет, каждый свое врет. Только по мировой цене на энергоресурсы можно немного ориентироваться о ходе современных войн
13:12:51 08-04-2026
Судя по сегодняшнему падению цен на нефть, то проиграла Россия
14:56:13 08-04-2026
Гость (13:12:51 08-04-2026) Судя по сегодняшнему падению цен на нефть, то проиграла ... Да ну нафиг, даже после падения нефть 95 долларов, это в полтора раза больше, чем в российском бюджете. И это возможно надолго. И это всяко лучше, чем если бы иранскую нефть и пролив захватили США
14:51:44 08-04-2026
Ходорковский и иже с ним не дадут соврать.
13:15:14 08-04-2026
В Совбезе Ирана утверждают, что Вашингтон якобы согласился на:
— гарантии ненападения;
— сохранение контроля Тегерана над Ормузским проливом;
— признание права Ирана на обогащение урана;
— полную отмену санкций;
— прекращение действия резолюций Совбеза ООН;
— остановку решений Совета управляющих МАГАТЭ;
— выплату компенсаций Ирану;
— вывод американских войск из региона;
— завершение военных действий на всех направлениях, включая противостояние с «Хезболлой».
Учитывая весь список, странно, что Иран не утверждает, что США предложили им голову Трампа и национальный золотой резерв.
15:03:36 08-04-2026
Гость (13:15:14 08-04-2026) В Совбезе Ирана утверждают, что Вашингтон якобы согласился н... В Иране, оказывается, весьма остроумный народ. Их мемы, рилсы и прочие видеоролики поражают воображение.
15:14:07 08-04-2026
Пиндсская пропаганда впереди планеты всей
08:28:02 09-04-2026
США всю верхушку власти "сменили", наследнички просто надувают щеки , как продувшиеся шулера.