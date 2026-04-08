Дачникам грозит штраф до 300 тысяч рублей за выращивание одного вида кактуса

Юрист перечислила растения, за которые грозит уголовная ответственность

08 апреля 2026, 10:17, ИА Амител

Кактус / Фото: сгенерировано ИИ "Яндекс" / amic.ru
Кандидат юридических наук, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Ольга Леонова в беседе с РИА Новости предупредила: российские дачники могут столкнуться со штрафом до 300 тысяч рублей и уголовной ответственностью за выращивание запрещенных растений.

К числу таких растений относятся, в частности, кактус, содержащий мескалин, роза гавайская, голубой лотос, мимоза хостилис, ипомея трехцветная, шалфей предсказателей, эфедра и некоторые другие виды — все они содержат наркотические или психотропные вещества.

По словам Леоновой, за незаконное культивирование подобных растений законодательством предусмотрены разные виды наказания: штраф до 300 тысяч рублей либо в размере заработной платы осужденного за период до двух лет, обязательные работы на срок до 480 часов, ограничение либо лишение свободы на срок до двух лет. 

Уголовная ответственность наступает, если растения выращиваются в крупном размере.

При этом критерии крупного размера различаются: для розы гавайской, голубого лотоса и мимозы хостилис это десять и более растений, а для кактусов, содержащих мескалин, достаточно всего двух экземпляров.

Кроме того, граждане обязаны уничтожать дикорастущие растения, содержащие наркотические или психотропные вещества, если получили официальное предписание от уполномоченных органов. За невыполнение такого предписания предусмотрены штрафы: для физических лиц — от 3 до 4 тысяч рублей, для должностных лиц — от 5 до 10 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 50 до 100 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что за борщевик на дачных участках с 2026 года будут штрафовать до 700 тысяч рублей.

Гость

10:21:08 08-04-2026

как катус то называется? друг спрашивает

Гость

11:29:51 08-04-2026

Гость (10:21:08 08-04-2026) как катус то называется? друг спрашивает... Это один вид кактуса. Вот у меня лично растет второй. Знаю одного мужика, у него даже третий есть.

Гость

10:22:44 08-04-2026

Надоели!

Гервандт Бабеич

11:04:57 08-04-2026

А завтра наркодельцы научатся из берёзы получать наркотик,мы должны броситься берёзы уничтожать?

Гость

11:12:36 08-04-2026

Можно подумать у нас в крае сплошь и рядом растут кактусы. На дачах.

Гость

11:53:40 08-04-2026

Штрафуйте уже за просто имеющих дачи/огороды.

Гость

12:52:13 08-04-2026

Гость (11:53:40 08-04-2026) Штрафуйте уже за просто имеющих дачи/огороды.... К этому все и идёт!

Пенс

12:14:25 08-04-2026

Да даже марганцовку купить не могу, обрызгать рассаду. Ни в одной аптеке нет, всё по этой же причине

Гость

12:26:12 08-04-2026

Пенс (12:14:25 08-04-2026) Да даже марганцовку купить не могу, обрызгать рассаду. Ни в ... На Озоне без проблем

Пенс

12:57:16 08-04-2026

Гость (12:26:12 08-04-2026) На Озоне без проблем... На Озоне я не умею, а в садовый ехать 4 остановки и тратить 80руб. Ну что ж, придётся

Гость

14:17:22 08-04-2026

Пенс (12:57:16 08-04-2026) На Озоне я не умею, а в садовый ехать 4 остановки и т... Без Озона жить дороже и хлопотнее в разы. Лучше потратьте немного время и обучитесь.

Гость

12:51:16 08-04-2026

Пенс (12:14:25 08-04-2026) Да даже марганцовку купить не могу, обрызгать рассаду. Ни в ... В садовых магазинах

Гость

12:52:46 08-04-2026

Пенс (12:14:25 08-04-2026) Да даже марганцовку купить не могу, обрызгать рассаду. Ни в ... В садоводческих магазинах и отделах. Даже в фикс-прайсе была, где всякие удобрения.

Гость

12:16:45 08-04-2026

как достали эти "ботаники"

Гость

12:31:46 08-04-2026

Вот блин, только кактусы на рассаду высадил, надеюсь баобабы не запрещены, а то тоже взошли надо пересаживать.

гость

22:19:54 13-04-2026

Гость (12:31:46 08-04-2026) Вот блин, только кактусы на рассаду высадил, надеюсь баобабы... Меняю кактусы на мухоморы (уже взошли)

Гость

12:43:02 08-04-2026

Народу нужно просвещаться, что совершенно точно они никогда и ни за что не будут садить 🤣

Гость

13:12:33 08-04-2026

Хобби: обещать народу гадости?

