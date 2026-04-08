Юрист перечислила растения, за которые грозит уголовная ответственность

08 апреля 2026, 10:17, ИА Амител

Кактус / Фото: сгенерировано ИИ "Яндекс" / amic.ru

Кандидат юридических наук, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Ольга Леонова в беседе с РИА Новости предупредила: российские дачники могут столкнуться со штрафом до 300 тысяч рублей и уголовной ответственностью за выращивание запрещенных растений.

К числу таких растений относятся, в частности, кактус, содержащий мескалин, роза гавайская, голубой лотос, мимоза хостилис, ипомея трехцветная, шалфей предсказателей, эфедра и некоторые другие виды — все они содержат наркотические или психотропные вещества.

По словам Леоновой, за незаконное культивирование подобных растений законодательством предусмотрены разные виды наказания: штраф до 300 тысяч рублей либо в размере заработной платы осужденного за период до двух лет, обязательные работы на срок до 480 часов, ограничение либо лишение свободы на срок до двух лет.

Уголовная ответственность наступает, если растения выращиваются в крупном размере.

При этом критерии крупного размера различаются: для розы гавайской, голубого лотоса и мимозы хостилис это десять и более растений, а для кактусов, содержащих мескалин, достаточно всего двух экземпляров.

Кроме того, граждане обязаны уничтожать дикорастущие растения, содержащие наркотические или психотропные вещества, если получили официальное предписание от уполномоченных органов. За невыполнение такого предписания предусмотрены штрафы: для физических лиц — от 3 до 4 тысяч рублей, для должностных лиц — от 5 до 10 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 50 до 100 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что за борщевик на дачных участках с 2026 года будут штрафовать до 700 тысяч рублей.