Дачникам грозит штраф до 300 тысяч рублей за выращивание одного вида кактуса
Юрист перечислила растения, за которые грозит уголовная ответственность
08 апреля 2026, 10:17, ИА Амител
Кандидат юридических наук, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Ольга Леонова в беседе с РИА Новости предупредила: российские дачники могут столкнуться со штрафом до 300 тысяч рублей и уголовной ответственностью за выращивание запрещенных растений.
К числу таких растений относятся, в частности, кактус, содержащий мескалин, роза гавайская, голубой лотос, мимоза хостилис, ипомея трехцветная, шалфей предсказателей, эфедра и некоторые другие виды — все они содержат наркотические или психотропные вещества.
По словам Леоновой, за незаконное культивирование подобных растений законодательством предусмотрены разные виды наказания: штраф до 300 тысяч рублей либо в размере заработной платы осужденного за период до двух лет, обязательные работы на срок до 480 часов, ограничение либо лишение свободы на срок до двух лет.
Уголовная ответственность наступает, если растения выращиваются в крупном размере.
При этом критерии крупного размера различаются: для розы гавайской, голубого лотоса и мимозы хостилис это десять и более растений, а для кактусов, содержащих мескалин, достаточно всего двух экземпляров.
Кроме того, граждане обязаны уничтожать дикорастущие растения, содержащие наркотические или психотропные вещества, если получили официальное предписание от уполномоченных органов. За невыполнение такого предписания предусмотрены штрафы: для физических лиц — от 3 до 4 тысяч рублей, для должностных лиц — от 5 до 10 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 50 до 100 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что за борщевик на дачных участках с 2026 года будут штрафовать до 700 тысяч рублей.
как катус то называется? друг спрашивает
11:29:51 08-04-2026
Гость (10:21:08 08-04-2026) как катус то называется? друг спрашивает... Это один вид кактуса. Вот у меня лично растет второй. Знаю одного мужика, у него даже третий есть.
10:22:44 08-04-2026
Надоели!
11:04:57 08-04-2026
А завтра наркодельцы научатся из берёзы получать наркотик,мы должны броситься берёзы уничтожать?
11:12:36 08-04-2026
Можно подумать у нас в крае сплошь и рядом растут кактусы. На дачах.
11:53:40 08-04-2026
Штрафуйте уже за просто имеющих дачи/огороды.
12:52:13 08-04-2026
Гость (11:53:40 08-04-2026) Штрафуйте уже за просто имеющих дачи/огороды.... К этому все и идёт!
12:14:25 08-04-2026
Да даже марганцовку купить не могу, обрызгать рассаду. Ни в одной аптеке нет, всё по этой же причине
12:26:12 08-04-2026
Пенс (12:14:25 08-04-2026) Да даже марганцовку купить не могу, обрызгать рассаду. Ни в ... На Озоне без проблем
12:57:16 08-04-2026
Гость (12:26:12 08-04-2026) На Озоне без проблем... На Озоне я не умею, а в садовый ехать 4 остановки и тратить 80руб. Ну что ж, придётся
14:17:22 08-04-2026
Пенс (12:57:16 08-04-2026) На Озоне я не умею, а в садовый ехать 4 остановки и т... Без Озона жить дороже и хлопотнее в разы. Лучше потратьте немного время и обучитесь.
12:51:16 08-04-2026
Пенс (12:14:25 08-04-2026) Да даже марганцовку купить не могу, обрызгать рассаду. Ни в ... В садовых магазинах
12:52:46 08-04-2026
Пенс (12:14:25 08-04-2026) Да даже марганцовку купить не могу, обрызгать рассаду. Ни в ... В садоводческих магазинах и отделах. Даже в фикс-прайсе была, где всякие удобрения.
12:16:45 08-04-2026
как достали эти "ботаники"
12:31:46 08-04-2026
Вот блин, только кактусы на рассаду высадил, надеюсь баобабы не запрещены, а то тоже взошли надо пересаживать.
22:19:54 13-04-2026
Гость (12:31:46 08-04-2026) Вот блин, только кактусы на рассаду высадил, надеюсь баобабы... Меняю кактусы на мухоморы (уже взошли)
12:43:02 08-04-2026
Народу нужно просвещаться, что совершенно точно они никогда и ни за что не будут садить 🤣
13:12:33 08-04-2026
Хобби: обещать народу гадости?