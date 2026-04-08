"Сделаем выводы". Девелопер объяснил причины пожара на стройке в Барнауле
Конструкции здания не пострадали, однако оплавился участок уже смонтированного утеплителя, который заменят
08 апреля 2026, 12:36, ИА Амител
Причиной возгорания на строительной площадке на улице Сизова стала искра от сварочного аппарата, попавшая на складированный рядом с домом утеплитель пеноплекс. Об этом "Толку" рассказал замдиректора по строительству компании "Генподряд" (входит в ГК "Мой Дом") Иван Островский.
Напомним, возгорание произошло в среду утром, 8 апреля, на территории строящегося многоэтажного дома по адресу: улица Сизова, 20. Как сообщили барнаульцы, столб дыма был виден из разных частей города.
«Искра попала на пеноплекс, который начал тлеть и гореть. Специфика материала в том, что он дает сильное задымление. Возгорание оперативно локализовали», — отметил Островский.
По его словам, конструкции здания не пострадали, однако оплавился участок уже смонтированного утеплителя, который заменят.
«Мы проанализируем ситуацию. Сделаем выводы и примем меры, чтобы предотвратить подобные случаи в будущем», — подчеркнул специалист.
12:41:25 08-04-2026
а может предприятие хотело страховку получить а?
12:43:44 08-04-2026
искра от сварочного аппарата, попавшая на складированный рядом с домом утеплитель ---- радиус очистки от сгораемых материалов зависит от высоты точки сварки. Похоже там внизу в радиусе 28 метров надо было утеплитель убирать
12:45:40 08-04-2026
"Сделаем выводы" --- да штраф заплатите, да и все
13:15:49 08-04-2026
Да уж, неприятный осадочек для тех кто вложился в горючий дом.
22:50:47 08-04-2026
Гость (13:15:49 08-04-2026) Да уж, неприятный осадочек для тех кто вложился в горючий до... думаете есть другие новостройки?
14:53:22 08-04-2026
Мда уж современные технологии от искры на стройке загорелось ...
15:32:31 08-04-2026
Вывод такой - жить в доме, обложенным легковоспламеняющимся утеплителем, который дает очень много дыма при горении - это как сидеть на пороховой бочке политой бензином. Утеплитель будет гореть, как свечка и дымить как паровоз. Ни одна пожарная машина не успеет - одни трупы будут, кто не сгорит, тот гарантировано задохнется.
18:13:35 08-04-2026
ыть (15:32:31 08-04-2026) Вывод такой - жить в доме, обложенным легковоспламеняющимся ...
А то ещё мода пошла утеплять стены.Ну ещё с неподветренной стороны и то -через 30 лет.Осваивание через оператора фонды капремонта.Не могу молчать!
15:34:35 08-04-2026
покупатели выводы сделали
17:27:58 08-04-2026
от искрывсе загорелось??!! вы шутите? это нарушение технологий и материалов!! это кто-то бычок бросит - и пожар???!!!! чушь какая-то а не обшивка
17:28:50 08-04-2026
ОЧЕНЬ опасный дом!!!! не хотелось бы в таком жить