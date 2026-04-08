"Сделаем выводы". Девелопер объяснил причины пожара на стройке в Барнауле

08 апреля 2026, 12:36, ИА Амител

В Барнауле загорелся строящийся дом на улице Сизова / Фото: алтайское МЧС

Причиной возгорания на строительной площадке на улице Сизова стала искра от сварочного аппарата, попавшая на складированный рядом с домом утеплитель пеноплекс. Об этом "Толку" рассказал замдиректора по строительству компании "Генподряд" (входит в ГК "Мой Дом") Иван Островский.

Напомним, возгорание произошло в среду утром, 8 апреля, на территории строящегося многоэтажного дома по адресу: улица Сизова, 20. Как сообщили барнаульцы, столб дыма был виден из разных частей города.

«Искра попала на пеноплекс, который начал тлеть и гореть. Специфика материала в том, что он дает сильное задымление. Возгорание оперативно локализовали», — отметил Островский.

По его словам, конструкции здания не пострадали, однако оплавился участок уже смонтированного утеплителя, который заменят.

«Мы проанализируем ситуацию. Сделаем выводы и примем меры, чтобы предотвратить подобные случаи в будущем», — подчеркнул специалист.