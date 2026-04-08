"Дым до космоса". В Барнауле загорелся строящийся дом на улице Сизова

08 апреля 2026, 10:52, ИА Амител

В Барнауле ликвидирован пожар на строящемся объекте, сообщает алтайское МЧС в своем Max-канале.

«На территории строящегося многоэтажного дома по улице Сизова в Барнауле произошло возгорание складированного кровельного утеплителя. Пожар оперативно ликвидирован на площади порядка 10 "квадратов", в работе были задействованы девять пожарных на двух автоцистернах», — рассказали в ведомстве.

В Барнауле загорелся строящийся дом на улице Сизова / Фото: алтайское МЧС

Как сообщили читатели amic.ru, дым был виден из разных частей города. Пожар произошел на строящемся ЖК "Меланж".

«Дым до космоса», — отметил один из жителей Барнаула.