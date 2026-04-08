"Дым до космоса". В Барнауле загорелся строящийся дом на улице Сизова
Произошло возгорание кровельного утеплителя
08 апреля 2026, 10:52, ИА Амител
В Барнауле загорелся строящийся дом / Фото: amic.ru
В Барнауле ликвидирован пожар на строящемся объекте, сообщает алтайское МЧС в своем Max-канале.
«На территории строящегося многоэтажного дома по улице Сизова в Барнауле произошло возгорание складированного кровельного утеплителя. Пожар оперативно ликвидирован на площади порядка 10 "квадратов", в работе были задействованы девять пожарных на двух автоцистернах», — рассказали в ведомстве.
В Барнауле загорелся строящийся дом на улице Сизова / Фото: алтайское МЧС
Как сообщили читатели amic.ru, дым был виден из разных частей города. Пожар произошел на строящемся ЖК "Меланж".
«Дым до космоса», — отметил один из жителей Барнаула.
11:11:15 08-04-2026
Негорючие материалы в действии
11:55:59 08-04-2026
место проклятое. там раньше было росэнерго, плохо кончило
13:17:03 08-04-2026
Гость (11:55:59 08-04-2026) место проклятое. там раньше было росэнерго, плохо кончило... Так то там был детский сад. И в нем выросли сотни советских малышей.
12:02:53 08-04-2026
И опять строят впритык к дороге!
12:21:53 08-04-2026
отлично потом там жить будет... от любой искры такая жесть
13:17:59 08-04-2026
А теперь прикиньте, как этот саркофаг заполыхает когда в него заедут "элитные жильцы"
16:02:08 08-04-2026
Я думал космос все таки повыше будет. Повезло барнаульцам.