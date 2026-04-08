"Дым до космоса". В Барнауле загорелся строящийся дом на улице Сизова

Произошло возгорание кровельного утеплителя

08 апреля 2026, 10:52, ИА Амител

В Барнауле загорелся строящийся дом / Фото: amic.ru

В Барнауле ликвидирован пожар на строящемся объекте, сообщает алтайское МЧС в своем Max-канале.

«На территории строящегося многоэтажного дома по улице Сизова в Барнауле произошло возгорание складированного кровельного утеплителя. Пожар оперативно ликвидирован на площади порядка 10 "квадратов", в работе были задействованы девять пожарных на двух автоцистернах», — рассказали в ведомстве.

В Барнауле загорелся строящийся дом на улице Сизова / Фото: алтайское МЧС

Как сообщили читатели amic.ru, дым был виден из разных частей города. Пожар произошел на строящемся ЖК "Меланж".

«Дым до космоса», — отметил один из жителей Барнаула.

Комментарии 7

Гость

11:11:15 08-04-2026

Негорючие материалы в действии

Гость

11:55:59 08-04-2026

место проклятое. там раньше было росэнерго, плохо кончило

Гость

13:17:03 08-04-2026

Гость (11:55:59 08-04-2026) место проклятое. там раньше было росэнерго, плохо кончило... Так то там был детский сад. И в нем выросли сотни советских малышей.

Гость

12:02:53 08-04-2026

И опять строят впритык к дороге!

гость

12:21:53 08-04-2026

отлично потом там жить будет... от любой искры такая жесть

Гость

13:17:59 08-04-2026

А теперь прикиньте, как этот саркофаг заполыхает когда в него заедут "элитные жильцы"

Гость

16:02:08 08-04-2026

Я думал космос все таки повыше будет. Повезло барнаульцам.

