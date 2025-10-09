Мужчину, напавшего на девочку в автобусе в Приморье, задержали

Ранее видео с нападением на школьницу распространилось в соцсетях. Очевидцы же аплодировали нападавшему

В городе Находка, расположенном в Приморском крае, был арестован мужчина, подозреваемый в нанесении травмы школьнице в общественном транспорте. Информацию об этом передает Amur Mash.

По данным Telegram-канала, задержанному 68 лет. Первоначально сотрудники правоохранительных органов не отреагировали на жалобу родителей пострадавшей, однако после широкого общественного резонанса начались поиски злоумышленника. В результате инцидента было инициировано уголовное дело, и подозреваемому может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Напомним, 10 сентября в автобусе, следовавшем по маршруту № 2, произошел конфликт. Причиной стало то, что подросток не уступила место пожилой женщине. Недовольный этим мужчина сначала уселся на подростка, а затем начал выкручивать и ломать школьнице руки. На видеозаписи, сделанной в салоне автобуса, зафиксировано, как одна из пассажирок аплодирует и поддерживает действия мужчины, выкрикивая слова одобрения. Следственный комитет сообщил, что пострадавшей были нанесены телесные повреждения.