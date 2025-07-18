"Царица ваз" и легендарный Никита Михалков: чем удивит Шукшинский фестиваль в 2025 году
Мероприятие станет самым масштабным за всю его историю
Фестиваль "Шукшинские дни на Алтае" – одно из самых старых и культовых мероприятий в Алтайском крае. Ежегодно он собирает десятки тысяч поклонников творчества Василия Шукшина. В этом году мероприятие пройдет с 18 по 26 июля и будет посвящено 96-летию со дня его рождения. Программа станет самой насыщенной за все время существования фестиваля, обещает Министерство культуры. Организаторы увеличили его продолжительность до рекордных девяти дней, число мероприятий превысит сотню, а география охватит весь Алтайский край. Что интересного ждет гостей "Шукшинских дней" – читайте в материале аmiс.ru.
Спектакли и выставки
Шукшинский фестиваль 2025 охватит 12 населенных пунктов. Это не только города Барнаул, Бийск, Рубцовск, Новоалтайск и Алейск, но и сельские территории, среди которых Смоленский, Павловский, Ребрихинский, Первомайский, Зональный и Алтайский районы.
В преддверии кинофестиваля произойдет знаменательное для Барнаула событие: жители и гости краевой столицы увидят шедевр легендарного Никиты Михалкова – спектакль "12". Постановку культового режиссера можно будет увидеть дважды в Барнауле: 18 июля в 18:00 и 19 июля в 17:30 и один раз в Бийске – 20 июля в 18:30 на сцене Бийского драматического театра.
"Программа фестиваля в этом году будет более насыщенной и, что очень важно, продолжительной, – говорит заместитель председателя правительства Алтайского края Юрий Абдуллаев. – Открывает серию мероприятий спектакль Никиты Михалкова "12". Легендарный режиссер будет одной из главных фигур на нашей земле".
Еще одной гостьей фестиваля станет народная артистка России Лариса Удовиченко. Актриса встретится со зрителями на творческом вечере и расскажет об учителях и коллегах по искусству, прочтет любимые стихи и с удовольствием ответит на вопросы о Василии Шукшине. Пообщаться с актрисой можно будет 21 июля в 18:30 в зале Государственной филармонии Алтайского края.
19 июля в ГФАК сообщили, что Удовиченко не сможет выступить в из-за болезни. Вместо нее творческий вечер проведет актер Даниил Страхов.
Торжественная церемония открытия кинофестиваля и в этом году состоится в краевом театре драмы – 22 июля по традиционной красной дорожке пройдут участники и гости мероприятия, актеры и режиссеры. Барнаульцам помашут рукой народная артистка России Лариса Удовиченко, артисты Иван Добронравов, Зинаида Ястржембская, сценарист сериала "Ландыши" Рауф Кубаев, режиссеры Михаил Архипов, Андрей Зайцев, Оксана Харламова, председатели и члены жюри конкурсных программ Шукшинского кинофестиваля Михаил Калинин, Александр Герасимов, Галина Леонтьева и другие.
Тех, кто не сможет попасть на церемонию открытия, ждет сюрприз – впервые наблюдать за торжеством можно будет дистанционно. В парке "Изумрудный" барнаульцы смогут на большом экране увидеть звезд кино и театра на большом экране.
И это не все. Зрители как всегда смогут пообщаться с режиссерами и актерами на внеконкурсных показах и мастер-классах, а еще – получат возможность узнать больше о кинопроизводстве в регионе.
Не обойдется праздник и без интересных коллабораций: 20 июля откроется совместная выставка Шукшинского музея и музея-заповедника Сергея Есенина из села Константиново Рязанской области. В этом году исполняется 130 лет со дня рождения великого поэта и именно эта дата стала поводом для такого необычного сотрудничества.
Экспозиция расположится в селе Сростки Алтайского края, а принимать посетителей будет не только в дни фестиваля, но и после его завершения.
Закрытие фестиваля традиционно пройдет в родном селе Василия Шушкина – в Сростках, в субботу, 26 июля. В 16:00 на горе Пикет победителям конкурса вручат главный приз кинофестиваля – вазу из яшмы, уменьшенную копию "Царицы ваз", оригинал которой хранится в Эрмитаже.
Кинофестиваль
В этом году мероприятие включает четыре конкурсные программы. Отметим, что впервые на Шукшинском кинофестивале вручат приз за лучший анимационный фильм (еще одна уменьшенная копия "Царицы ваз" и дипломы с индивидуальными формулировками).
Кроме того, организаторы вручат дипломы создателям лучшей "документалки", лучшего полнометражного и короткометражного игрового кино. Отдельный приз предусмотрен за самую актуальную тему.
Показы будут проходить почти во всех крупных кинотеатрах Барнаула – "Киномир", "Пионер", "Премьера". В течение пяти дней там покажут фильмы, созданные режиссерами со всех концов страны. Среди них – Михаил Мерзликин ("Шаман"), Михаил Лукачевский ("Там, где танцуют стерхи"), Андрей Зайцев ("Двое в одной жизни, не считая собаки") и другие. Организаторы подчеркивают, что все кинопоказы традиционно бесплатные. Для получения билета необходима онлайн-регистрация на мероприятие.
В полнометражной программе покажут десять картин, среди которых драма "Азбука Морзе" от Оксаны Харламовой, научная фантастика "Планета" Михаила Архипова, военная драма "Группа крови" Максима Бриуса и другие.
Программа короткометражного кино порадует зрителей 18 работами – от фантастического фильма "Тинатин" московского режиссера Сэма Литовчина (лента о девочке, которая встретилась с лесным демоном) до лирической комедии "Танго" Федора Малышева (в фильме отразится история отношений столичного архитектора и девушки из провинциального городка).
Документальная программа состоит из 16 фильмов. Среди них – "Боцман и монах" воронежского режиссера Владимира Паршкова о герое Советского Союза Валерии Буркове и спасенном им монахе, "Невесомая" о космонавте Елене Кондаковой от режиссера Андрея Истратова, "Последний материк" Василисы Юренковой об Антарктиде и не только.
В программе анимационного кино – 26 мультфильмов: от шестой части полюбившегося юным зрителям "Ивана Царевича и Серого Волка" до короткометражек анимационной студии "Союзмультфильм".
Откроет программу кинофестиваля показ фильма "Чистый лист" Полины Кондратьевой – увидеть ленту можно будет на площадке кинотеатра "Мир" 22 июля в 21:00. Картина посвящена судьбе девочки-подростка, которая пишет стихи и устраивается сиделкой к девочке с ДЦП. "Между девочками завязывается дружба, которая все меняет", – гласит анонс картины.
А 23 июля в "Изумрудном" покажут фильм "Калина горькая" – работу о том, как снимали легендарный фильм "Калина красная". Фильм воссоздает процесс работы над советской драмой. Авторы "Калины горькой" смогли побывать на местах съемок фильма по шукшинской повести – в Белозерском районе Вологодской области: на острове Огненный, деревнях Тимонино и Садовая, городе Белозерске. Кроме того, в "Калину горькую" включены интервью с непосредственными участниками съемок: знакомыми Василия Шукшина, которые делятся воспоминаниями о нем. Один из авторов фильма Андрей Петровский лично будет присутствовать на показе.
Литературная программа
Литературная программа по традиции объединена заголовком "Литературный перекресток: Шукшин и вся Россия". В этом году гостей ждут встречи с писателями и организаторами авторской песни. Среди них севастопольская поэтесса Ольга Данилова, поэт Александр Вергелис из Санкт-Петербурга, Евгений Журавли из Калининграда, чья книга "Линия соприкосновения" вошла в список первого сезона Национальной литературной премии имени Д.А. Гранина в номинации "Малая проза".
Именно в этом году, 18 июля, впервые в рамках "Шукшинских дней" пройдет всероссийское совещание директоров литературных музеев, на котором будут обсуждаться вопросы деятельности этих организаций, в том числе – и Шукшинского музея. Кроме того, в Алтайский край приедет победительница фестиваля авторской песни "Покровский собор" Кира Малыгина. Ее концерты состоятся в Барнауле и Бийске. Певицу можно будет услышать 23 июля в 18:30 в барнаульской Филармонии. В Бийске певица выступит 25 июля в 18:30 в ДК "Родина".
До встречи на мероприятиях фестиваля! Организатором "Шукшинских дней на Алтае" выступает правительство Алтайского края и Министерство культуры РФ.
А что, Хорошавцева со своей "Варежкой" и "Степаном" не вписывается в программу фестиваля?
Не её уровень?
А где Прилепин ?
Шукшинский фестиваль - действо того же порядка, что и драпировка Мавзолея на 9 мая. Приезжают ожиревшие актеры и режиссеры с продажными писаками и хороводы водят вокруг места памяти великого человека, дабы примазаться к его славе. Но ни слова о том, что у него за Родину душа болела, а не за бабло. Что он высмеивал и разоблачал жуликов, воров, лицемеров, которые цинично ему славу поют, а за спиной пальчики скрещены....
Дюша (08:41:29 18-07-2025) Шукшинский фестиваль - действо того же порядка, что и драпир... Ну это вы палочку перегибаете. Практически обличаете скрепоносных приближенных. А они же "за родину" Они же "свои".
Гость (09:17:48 18-07-2025) Ну это вы палочку перегибаете. Практически обличаете скрепон... Кому свои, а кому нет...Мои остались в СССР
Дюша (08:41:29 18-07-2025) Шукшинский фестиваль - действо того же порядка, что и драпир... Бедняжка.Сочувствую
Ты вообще кто такой, чтобы свое мнение возводить в абсолют? Ты только что обгадил всех подряд без разбора. Что, приезжавшие актеры Георгий Бурков, Владимир Меньшов, Леонид Куравлев, Сергей Никоненко, Георгий Жженов, Лев Дуров и многие другие разжирели и продались? А ты часом не офигел? Виктор Астафьев и Валентин Распутин писатели-деревенщики тоже приезжали, один уровень с Шукшиным. Тоже продались? У них душа за Родину не болела? Ты либо очень недалекий тип, чтоб вот так скопом обгадить всех, либо набрасываешь на вентилятор.
10:23:24 18-07-2025
ыть (09:35:16 18-07-2025) Ты вообще кто такой, чтобы свое мнение возводить в абсолют? ... Я человек со своим мнением и как атеист против всякого абсолюта...И что тут разбирать? Они все стояли рядом с представителями администрации, церкви, ЕдРа...В одном ряду с теми, кто предал и разрушил СССР...Никто из них не заступился за фрески в театре его имени...Я уже молчу про постоянные с кандалы наследников...
Дюша (10:23:24 18-07-2025) Я человек со своим мнением и как атеист против всякого абсол... Кто все? Ты несешь просто чушь! Почему ты опять под одну гребенку всех собираешь? Шукшинские дни проходят с 1976 года, официально с 1980, если что. Тот же Георгий Бурков умер в 1990 году до развала СССР и до едросов. Как он мог предать Советский Союз?
ыть (13:12:52 18-07-2025) Кто все? Ты несешь просто чушь! Почему ты опять под одну гре... Не нужно себя ставить в еще более смешное положение, чем оно есть...Разумеется есть люди, для которых Шукшин - практически святой. И они там тоже бывают. Но инициативу мероприятия давно перехватили лицемеры. Как с "Бессмертным полком"...Уважаемые люди там в унизительном положении...Ими прикрываются подлецы. На месте честных людей я бы отдельный праздник устраивал, а не участвовал бы в ЕдРогульбищах...Ну как тебе понятнее объяснить? Вот есть 7 ноября, а есть 4-тое...
Дюша (10:23:24 18-07-2025) Я человек со своим мнением и как атеист против всякого абсол... Какой человек, такие и наследники. Все таки это его семья и много говорит о нем, как о человеке.
Можно подумать, что хоть кто-то читает сейчас Шукшина. А вообще-то, как теперь выясняется из рассказов его жены и прочих переругавшихся между собой его близких был он человеком непростым - матершинником, алкоголиком, забиякой. Короче, тем ещё чудиком!
Гость (11:34:07 18-07-2025) Можно подумать, что хоть кто-то читает сейчас Шукшина. А воо... да, конечно, вы правы- алкоголиком был и чудиком, и первую жену бросил... и через баб продвигался - всё было. Но мы ценим его творческое наследие. А идеальных людей нет.