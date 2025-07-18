"Царица ваз" и легендарный Никита Михалков: чем удивит Шукшинский фестиваль в 2025 году

Мероприятие станет самым масштабным за всю его историю

18 июля 2025, 07:15, ИА Амител

Шукшинские фестиваль на Алтае / Фото: amic.ru

Фестиваль "Шукшинские дни на Алтае" – одно из самых старых и культовых мероприятий в Алтайском крае. Ежегодно он собирает десятки тысяч поклонников творчества Василия Шукшина. В этом году мероприятие пройдет с 18 по 26 июля и будет посвящено 96-летию со дня его рождения. Программа станет самой насыщенной за все время существования фестиваля, обещает Министерство культуры. Организаторы увеличили его продолжительность до рекордных девяти дней, число мероприятий превысит сотню, а география охватит весь Алтайский край. Что интересного ждет гостей "Шукшинских дней" – читайте в материале аmiс.ru.

Спектакли и выставки

Шукшинский фестиваль 2025 охватит 12 населенных пунктов. Это не только города Барнаул, Бийск, Рубцовск, Новоалтайск и Алейск, но и сельские территории, среди которых Смоленский, Павловский, Ребрихинский, Первомайский, Зональный и Алтайский районы.

В преддверии кинофестиваля произойдет знаменательное для Барнаула событие: жители и гости краевой столицы увидят шедевр легендарного Никиты Михалкова – спектакль "12". Постановку культового режиссера можно будет увидеть дважды в Барнауле: 18 июля в 18:00 и 19 июля в 17:30 и один раз в Бийске – 20 июля в 18:30 на сцене Бийского драматического театра.

"Программа фестиваля в этом году будет более насыщенной и, что очень важно, продолжительной, – говорит заместитель председателя правительства Алтайского края Юрий Абдуллаев. – Открывает серию мероприятий спектакль Никиты Михалкова "12". Легендарный режиссер будет одной из главных фигур на нашей земле".

Еще одной гостьей фестиваля станет народная артистка России Лариса Удовиченко. Актриса встретится со зрителями на творческом вечере и расскажет об учителях и коллегах по искусству, прочтет любимые стихи и с удовольствием ответит на вопросы о Василии Шукшине. Пообщаться с актрисой можно будет 21 июля в 18:30 в зале Государственной филармонии Алтайского края.

19 июля в ГФАК сообщили, что Удовиченко не сможет выступить в из-за болезни. Вместо нее творческий вечер проведет актер Даниил Страхов.

Торжественная церемония открытия кинофестиваля и в этом году состоится в краевом театре драмы – 22 июля по традиционной красной дорожке пройдут участники и гости мероприятия, актеры и режиссеры. Барнаульцам помашут рукой народная артистка России Лариса Удовиченко, артисты Иван Добронравов, Зинаида Ястржембская, сценарист сериала "Ландыши" Рауф Кубаев, режиссеры Михаил Архипов, Андрей Зайцев, Оксана Харламова, председатели и члены жюри конкурсных программ Шукшинского кинофестиваля Михаил Калинин, Александр Герасимов, Галина Леонтьева и другие.

Тех, кто не сможет попасть на церемонию открытия, ждет сюрприз – впервые наблюдать за торжеством можно будет дистанционно. В парке "Изумрудный" барнаульцы смогут на большом экране увидеть звезд кино и театра на большом экране.

И это не все. Зрители как всегда смогут пообщаться с режиссерами и актерами на внеконкурсных показах и мастер-классах, а еще – получат возможность узнать больше о кинопроизводстве в регионе.

Не обойдется праздник и без интересных коллабораций: 20 июля откроется совместная выставка Шукшинского музея и музея-заповедника Сергея Есенина из села Константиново Рязанской области. В этом году исполняется 130 лет со дня рождения великого поэта и именно эта дата стала поводом для такого необычного сотрудничества.

Экспозиция расположится в селе Сростки Алтайского края, а принимать посетителей будет не только в дни фестиваля, но и после его завершения.

Закрытие фестиваля традиционно пройдет в родном селе Василия Шушкина – в Сростках, в субботу, 26 июля. В 16:00 на горе Пикет победителям конкурса вручат главный приз кинофестиваля – вазу из яшмы, уменьшенную копию "Царицы ваз", оригинал которой хранится в Эрмитаже.

Шукшинские дни на Алтае / Фото: amic.ru

Кинофестиваль

В этом году мероприятие включает четыре конкурсные программы. Отметим, что впервые на Шукшинском кинофестивале вручат приз за лучший анимационный фильм (еще одна уменьшенная копия "Царицы ваз" и дипломы с индивидуальными формулировками).

Кроме того, организаторы вручат дипломы создателям лучшей "документалки", лучшего полнометражного и короткометражного игрового кино. Отдельный приз предусмотрен за самую актуальную тему.

Показы будут проходить почти во всех крупных кинотеатрах Барнаула – "Киномир", "Пионер", "Премьера". В течение пяти дней там покажут фильмы, созданные режиссерами со всех концов страны. Среди них – Михаил Мерзликин ("Шаман"), Михаил Лукачевский ("Там, где танцуют стерхи"), Андрей Зайцев ("Двое в одной жизни, не считая собаки") и другие. Организаторы подчеркивают, что все кинопоказы традиционно бесплатные. Для получения билета необходима онлайн-регистрация на мероприятие.

В полнометражной программе покажут десять картин, среди которых драма "Азбука Морзе" от Оксаны Харламовой, научная фантастика "Планета" Михаила Архипова, военная драма "Группа крови" Максима Бриуса и другие.

Программа короткометражного кино порадует зрителей 18 работами – от фантастического фильма "Тинатин" московского режиссера Сэма Литовчина (лента о девочке, которая встретилась с лесным демоном) до лирической комедии "Танго" Федора Малышева (в фильме отразится история отношений столичного архитектора и девушки из провинциального городка).

Документальная программа состоит из 16 фильмов. Среди них – "Боцман и монах" воронежского режиссера Владимира Паршкова о герое Советского Союза Валерии Буркове и спасенном им монахе, "Невесомая" о космонавте Елене Кондаковой от режиссера Андрея Истратова, "Последний материк" Василисы Юренковой об Антарктиде и не только.

В программе анимационного кино – 26 мультфильмов: от шестой части полюбившегося юным зрителям "Ивана Царевича и Серого Волка" до короткометражек анимационной студии "Союзмультфильм".

Откроет программу кинофестиваля показ фильма "Чистый лист" Полины Кондратьевой – увидеть ленту можно будет на площадке кинотеатра "Мир" 22 июля в 21:00. Картина посвящена судьбе девочки-подростка, которая пишет стихи и устраивается сиделкой к девочке с ДЦП. "Между девочками завязывается дружба, которая все меняет", – гласит анонс картины.

А 23 июля в "Изумрудном" покажут фильм "Калина горькая" – работу о том, как снимали легендарный фильм "Калина красная". Фильм воссоздает процесс работы над советской драмой. Авторы "Калины горькой" смогли побывать на местах съемок фильма по шукшинской повести – в Белозерском районе Вологодской области: на острове Огненный, деревнях Тимонино и Садовая, городе Белозерске. Кроме того, в "Калину горькую" включены интервью с непосредственными участниками съемок: знакомыми Василия Шукшина, которые делятся воспоминаниями о нем. Один из авторов фильма Андрей Петровский лично будет присутствовать на показе.

Литературная программа

Литературная программа по традиции объединена заголовком "Литературный перекресток: Шукшин и вся Россия". В этом году гостей ждут встречи с писателями и организаторами авторской песни. Среди них севастопольская поэтесса Ольга Данилова, поэт Александр Вергелис из Санкт-Петербурга, Евгений Журавли из Калининграда, чья книга "Линия соприкосновения" вошла в список первого сезона Национальной литературной премии имени Д.А. Гранина в номинации "Малая проза".

Именно в этом году, 18 июля, впервые в рамках "Шукшинских дней" пройдет всероссийское совещание директоров литературных музеев, на котором будут обсуждаться вопросы деятельности этих организаций, в том числе – и Шукшинского музея. Кроме того, в Алтайский край приедет победительница фестиваля авторской песни "Покровский собор" Кира Малыгина. Ее концерты состоятся в Барнауле и Бийске. Певицу можно будет услышать 23 июля в 18:30 в барнаульской Филармонии. В Бийске певица выступит 25 июля в 18:30 в ДК "Родина".

До встречи на мероприятиях фестиваля! Организатором "Шукшинских дней на Алтае" выступает правительство Алтайского края и Министерство культуры РФ.