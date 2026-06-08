Наступил Петров пост. Что можно и нельзя есть в этот период?
Время поста очень важно для духовного развития
08 июня 2026, 17:30, ИА Амител
В понедельник, 8 июня, наступил Петров (Апостольский) пост. Сколько он продлится и какие правила нужно соблюсти в этот период, разобрался amic.ru.
Сколько продлится Петров пост?
Петров пост в этом году продлится 34 дня — с 8 июня по 11 июля.
Его продолжительность каждый год меняется и зависит от даты празднования Пасхи. Пост всегда начинается через неделю после Троицы (Пятидесятницы), которая всегда приходится на 50-й день после Пасхи.
Если Пасха ранняя, пост получается длинным (может достигать шести недель), если поздняя — коротким (около двух недель или восьми дней).
Как питаться в Петров пост?
Мирянам стоит придерживаться этих правил питания в Петров пост:
- понедельник, среда, пятница — горячая пища без масла или с маслом (на выбор);
- вторник, четверг — разрешается рыба, морепродукты, горячая пища с маслом;
- суббота, воскресенье и праздничные дни — рыба, растительное масло, немного вина.
Для священнослужителей действуют эти правила питания во время поста:
- запрет на скоромную пищу — мясо всех видов и птицу, молочные продукты, яйца;
- во все дни, кроме среды и пятницы, разрешается есть рыбу;
- по понедельникам — горячая пища без масла (каши, супы, тушеные овощи);
- по средам и пятницам — сухоядение (сырые овощи, фрукты, орехи, мед, хлеб, вода);
- по вторникам и четвергам — горячая пища с растительным маслом, разрешается рыба;
- в субботу и воскресенье, а также в дни памяти особо чтимых святых допускается употребление рыбы, грибов, круп с растительным маслом и небольшого количества вина.
Некоторые категории людей могут получать послабления: беременные и кормящие женщины, дети и подростки, люди с хроническими заболеваниями, болеющие, восстанавливающиеся после операций, серьезных травм, инфарктов, инсультов, пожилые и ослабленные люди, те, кто занят тяжелым физическим трудом или путешествует.
Запреты в Петров пост
- Нельзя устраивать шумные праздники, застолья, предаваться излишним развлечениям. Церковь призывает посвятить это время молитве, покаянию и духовной работе над собой;
- запрещено ссориться, сквернословить, гневаться, осуждать других;
- не совершается таинство венчания (кроме случаев, когда это необходимо по медицинским показаниям);
- следует избегать уныния, праздности, гордыни.
Народные поверья, связанные с постом
- Не стричься — считалось, что так можно "укоротить" удачу и здоровье;
- не заниматься рукоделием ("откладывать иголку") — чтобы не "зашить" удачу и не навлечь неприятности;
- не давать и не брать деньги в долг;
- ближе к концу поста и ко дню Петра и Павла традиционно готовились к празднику: прибирались в доме и избавлялись от старых вещей.
18:29:46 08-06-2026
- Нельзя устраивать шумные праздники, застолья, предаваться излишним развлечениям. Церковь призывает посвятить это время молитве, покаянию и духовной работе над собой;
- не совершается таинство венчания (кроме случаев, когда это необходимо по медицинским показаниям);
Всегда смешно, что новопридуманный "День семьи, любви и верности" 8 июля приурочили не только к одиозной бездетной паре, но еще и сделали его в день, всегда выпадающий на пост, при этом голося во всё горло о традиционности