Время поста очень важно для духовного развития

08 июня 2026, 17:30, ИА Амител

Хлеб / Фото: amic.ru /Екатерина Смолихина

В понедельник, 8 июня, наступил Петров (Апостольский) пост. Сколько он продлится и какие правила нужно соблюсти в этот период, разобрался amic.ru.

Сколько продлится Петров пост?

Петров пост в этом году продлится 34 дня — с 8 июня по 11 июля.

Его продолжительность каждый год меняется и зависит от даты празднования Пасхи. Пост всегда начинается через неделю после Троицы (Пятидесятницы), которая всегда приходится на 50-й день после Пасхи.

Если Пасха ранняя, пост получается длинным (может достигать шести недель), если поздняя — коротким (около двух недель или восьми дней).

Как питаться в Петров пост?

Мирянам стоит придерживаться этих правил питания в Петров пост:

понедельник, среда, пятница — горячая пища без масла или с маслом (на выбор);

вторник, четверг — разрешается рыба, морепродукты, горячая пища с маслом;

суббота, воскресенье и праздничные дни — рыба, растительное масло, немного вина.

Для священнослужителей действуют эти правила питания во время поста:

запрет на скоромную пищу — мясо всех видов и птицу, молочные продукты, яйца;

во все дни, кроме среды и пятницы, разрешается есть рыбу;

по понедельникам — горячая пища без масла (каши, супы, тушеные овощи);

по средам и пятницам — сухоядение (сырые овощи, фрукты, орехи, мед, хлеб, вода);

по вторникам и четвергам — горячая пища с растительным маслом, разрешается рыба;

в субботу и воскресенье, а также в дни памяти особо чтимых святых допускается употребление рыбы, грибов, круп с растительным маслом и небольшого количества вина.

Некоторые категории людей могут получать послабления: беременные и кормящие женщины, дети и подростки, люди с хроническими заболеваниями, болеющие, восстанавливающиеся после операций, серьезных травм, инфарктов, инсультов, пожилые и ослабленные люди, те, кто занят тяжелым физическим трудом или путешествует.

Запреты в Петров пост

Нельзя устраивать шумные праздники, застолья, предаваться излишним развлечениям. Церковь призывает посвятить это время молитве, покаянию и духовной работе над собой;

запрещено ссориться, сквернословить, гневаться, осуждать других;

не совершается таинство венчания (кроме случаев, когда это необходимо по медицинским показаниям);

следует избегать уныния, праздности, гордыни.

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