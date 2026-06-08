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Наступил Петров пост. Что можно и нельзя есть в этот период?

Время поста очень важно для духовного развития

08 июня 2026, 17:30, ИА Амител

Хлеб / Фото: amic.ru /Екатерина Смолихина
Хлеб / Фото: amic.ru /Екатерина Смолихина

В понедельник, 8 июня, наступил Петров (Апостольский) пост. Сколько он продлится и какие правила нужно соблюсти в этот период, разобрался amic.ru. 

Сколько продлится Петров пост? 

Петров пост в этом году продлится 34 дня — с 8 июня по 11 июля.

Его продолжительность каждый год меняется и зависит от даты празднования Пасхи. Пост всегда начинается через неделю после Троицы (Пятидесятницы), которая всегда приходится на 50-й день после Пасхи.

Если Пасха ранняя, пост получается длинным (может достигать шести недель), если поздняя  — коротким (около двух недель или восьми дней). 

Как питаться в Петров пост? 

Мирянам стоит придерживаться этих правил питания в Петров пост: 

  • понедельник, среда, пятница — горячая пища без масла или с маслом (на выбор);
  • вторник, четверг — разрешается рыба, морепродукты, горячая пища с маслом;
  • суббота, воскресенье и праздничные дни — рыба, растительное масло, немного вина.

Для священнослужителей действуют эти правила питания во время поста: 

  • запрет на скоромную пищу — мясо всех видов и птицу, молочные продукты, яйца;
  • во все дни, кроме среды и пятницы, разрешается есть рыбу;
  • по понедельникам — горячая пища без масла (каши, супы, тушеные овощи);
  • по средам и пятницам — сухоядение (сырые овощи, фрукты, орехи, мед, хлеб, вода);
  • по вторникам и четвергам — горячая пища с растительным маслом, разрешается рыба;
  • в субботу и воскресенье, а также в дни памяти особо чтимых святых допускается употребление рыбы, грибов, круп с растительным маслом и небольшого количества вина.

Некоторые категории людей могут получать послабления: беременные и кормящие женщины, дети и подростки, люди с хроническими заболеваниями, болеющие, восстанавливающиеся после операций, серьезных травм, инфарктов, инсультов, пожилые и ослабленные люди, те, кто занят тяжелым физическим трудом или путешествует.

Запреты в Петров пост

  • Нельзя устраивать шумные праздники, застолья, предаваться излишним развлечениям. Церковь призывает посвятить это время молитве, покаянию и духовной работе над собой; 
  • запрещено ссориться, сквернословить, гневаться, осуждать других;
  • не совершается таинство венчания (кроме случаев, когда это необходимо по медицинским показаниям);
  • следует избегать уныния, праздности, гордыни.

Народные поверья, связанные с постом

  • Не стричься — считалось, что так можно "укоротить" удачу и здоровье;
  • не заниматься рукоделием ("откладывать иголку") — чтобы не "зашить" удачу и не навлечь неприятности; 
  • не давать и не брать деньги в долг;
  • ближе к концу поста и ко дню Петра и Павла традиционно готовились к празднику: прибирались в доме и избавлялись от старых вещей.
Река Барнаулка / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

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Комментарии 1

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Гость

18:29:46 08-06-2026

- Нельзя устраивать шумные праздники, застолья, предаваться излишним развлечениям. Церковь призывает посвятить это время молитве, покаянию и духовной работе над собой;
- не совершается таинство венчания (кроме случаев, когда это необходимо по медицинским показаниям);

Всегда смешно, что новопридуманный "День семьи, любви и верности" 8 июля приурочили не только к одиозной бездетной паре, но еще и сделали его в день, всегда выпадающий на пост, при этом голося во всё горло о традиционности

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