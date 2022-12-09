АлтГТУ по итогам выборов ректора вновь возглавил Андрей Марков
До февраля 2023 года планируют завершить все процедуры по утверждению ректора
В Алтайском государственном техническом университете 8 декабря состоялась конференция, на которой выбрали ректора, сообщает правительство региона.
«Большинством голосов поддержан действующий ректор Андрей Марков. За него проголосовали 139 человек», — говорится в сообщении.
Андрей Марков / Фото: АлтГТУ
Также на должность руководителя вуза претендовала кандидат технических наук, доцент, начальник научного управления АлтГТУ Елена Ананьева (получила 23 голоса) и доктор экономических наук, профессор, директор Института экономики и управления АлтГТУ Ирина Сычева (14 голосов).
Всего в голосовании участвовало 176 человек.
Напомним, кандидатура ректора утверждается приказом Минобразования РФ. До февраля 2023 года планируют завершить все процедуры по утверждению Маркова, с которым заключат трудовой договор сроком на пять лет.
Ранее Андрей Марков рассказал amic.ru о студентах, роботах и иностранцах, а также объяснил, почему «карандаши уходят в прошлое».