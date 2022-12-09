АлтГТУ по итогам выборов ректора вновь возглавил Андрей Марков

В Алтайском государственном техническом университете 8 декабря состоялась конференция, на которой выбрали ректора, сообщает правительство региона.

«Большинством голосов поддержан действующий ректор Андрей Марков. За него проголосовали 139 человек», — говорится в сообщении.

Андрей Марков / Фото: АлтГТУ

Также на должность руководителя вуза претендовала кандидат технических наук, доцент, начальник научного управления АлтГТУ Елена Ананьева (получила 23 голоса) и доктор экономических наук, профессор, директор Института экономики и управления АлтГТУ Ирина Сычева (14 голосов).

Всего в голосовании участвовало 176 человек.

Напомним, кандидатура ректора утверждается приказом Минобразования РФ. До февраля 2023 года планируют завершить все процедуры по утверждению Маркова, с которым заключат трудовой договор сроком на пять лет.

Ранее Андрей Марков рассказал amic.ru о студентах, роботах и иностранцах, а также объяснил, почему «карандаши уходят в прошлое».