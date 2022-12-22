АлтГУ открывает 19 новых программ магистратуры

Классический вуз запускает 19 новых программ магистратуры по трендовым направлениям науки и бизнеса. Обучение по ним начнётся осенью 2023 года, а приём документов откроют 20 июня.

В списке образовательных программ, например, такие: «Региональные аспекты международного сотрудничества», «Археология Центральной Азии», «Международный бизнес и торговля», «Юрист в сфере правотворчества, применения и толковая права», «Физика наносистем», «Промышленная микробиология и биотехнология», «Практическая психология», «Образовательный инжиниринг», «Психолого-педагогическое сопровождение физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности». Это лишь малая часть образовательных треков, обучение по которым начнут в сентябре 2023 года. Выпускники этих направлений освоят современные цифровые компетенции, потребность в которых остро возросла в условиях цифровой трансформации общества.

«В 2021 году университет стал участником программы академического лидерства страны „Приоритет-2030“. Это во многом определило стратегические приоритеты и направления развития вуза, одним из которых стала модернизация образовательного портфеля. Обновлённые программы стали адаптивными и предполагают индивидуальную траекторию обучения. Это позволяет каждому студенту выбирать образовательные модули, выстраивать обучение наиболее эффективным образом и совмещать занятия в магистратуре с профессиональной деятельностью», — объяснила первый проректор по учебной работе АлтГУ Евгения Жданова.

Преимуществом набора 2023 года станет большое количество бюджетных мест для магистрантов. К примеру, новый образовательный трек «Вычислительные методы в анализе и геометрии» утвердил 13 мест бюджетного набора, «Образовательный инжиниринг» — 10, «Философская антропология и этика социальных коммуникаций» — 17, «Психолого-педагогическое сопровождение физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности» — 15, «Археология Центральной Азии» — 10 мест.

Также студенты магистратуры могут стать участниками программ международного обмена или получить образование по модели двух дипломов, то есть и зарубежное, и российское образование одновременно. Такой формат предполагает параллельное обучение в партнёрских университетах. Студенты осваивают часть образовательной программы в зарубежном вузе-партнере, что позволяет посещать занятия ведущих профессоров и получить доступ ко всем образовательным и научным ресурсам зарубежного университета.

Подробнее о поступлении в магистратуру можно узнать:



— на официальном сайте «Абитуриент АГУ»;

— в чате WhatsApp +7 933 933 37 99;

— по телефону приёмной комиссии +7 (3852) 29-12-22.

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет»