Илон Маск представил прототип человекоподобного робота
На видео он показал, как прототип выполняет простые бытовые функции
1 октября 2022, 21:29, Илья Звягинцев
Илон Маск представил прототип человекоподобного робота Optimus. Как сообщает агентство «Рейтер», его стоимость оценивается в 20 тысяч долларов.
Тестовый экземпляр вышел на сцену перед зрителями, помахал руками и станцевал небольшой танец.
На видео Маск показал, как робот выполняет простые бытовые функции: носит коробки, поливает цветы или поднимает металлические прутья на заводе.
Маск отметил, что этот прототип очень близок к тому, что компания планирует выпускать серийно.
По словам предпринимателя, через десять лет Optimus будет «сногсшибательным».
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