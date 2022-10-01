Илон Маск представил прототип человекоподобного робота Optimus. Как сообщает агентство «Рейтер», его стоимость оценивается в 20 тысяч долларов.

Тестовый экземпляр вышел на сцену перед зрителями, помахал руками и станцевал небольшой танец.

На видео Маск показал, как робот выполняет простые бытовые функции: носит коробки, поливает цветы или поднимает металлические прутья на заводе.

Маск отметил, что этот прототип очень близок к тому, что компания планирует выпускать серийно.

По словам предпринимателя, через десять лет Optimus будет «сногсшибательным».