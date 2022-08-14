Магнитная буря накроет Алтайский край 17 августа

Магнитная буря ожидается в Алтайском крае 17 августа, сообщается на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН.

В этот день планетарный индекс геомагнитной возмущённости достигнет пяти баллов, что соответствует уровню G1 — слабая буря. Затем 18 и 19 августа показатель снизится до четырёх баллов, тем самым магнитосфера будет находиться в возбуждённом состоянии.

Фото: Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН

Ранее заведующий отделом физики и эволюции звёзд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе заявил, что магнитные бури не оказывают сильного влияния на здоровье человека. По его словам, самочувствие больше зависит от информированности человека о наступающей буре, чем от неё самой.