Магнитная буря накроет Алтайский край 17 августа
В последующие два дня магнитосфера будет находиться в возбуждённом состоянии
14 августа 2022, 21:30, Никита Черников
Магнитная буря ожидается в Алтайском крае 17 августа, сообщается на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН.
В этот день планетарный индекс геомагнитной возмущённости достигнет пяти баллов, что соответствует уровню G1 — слабая буря. Затем 18 и 19 августа показатель снизится до четырёх баллов, тем самым магнитосфера будет находиться в возбуждённом состоянии.
Фото: Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН
Ранее заведующий отделом физики и эволюции звёзд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе заявил, что магнитные бури не оказывают сильного влияния на здоровье человека. По его словам, самочувствие больше зависит от информированности человека о наступающей буре, чем от неё самой.
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