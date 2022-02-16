Масштабный сбой произошёл в работе украинских банков и правительственных сайтов

Несколько украинских банков сообщили о масштабном сбое в работе своих систем. Также перестал функционировать сайт Минобороны страны. Об этом сообщает NewsOne.

Предположительно, ресурсы первого Приватбанка и Ощадбанка подверглись DDos-атаке. Системы второго работали с существенными перебоями. Жители страны жаловались, что не могут внести или снять деньги в банкоматах.

Украинские правоохранители, спецслужбы, представители банков и правительственных структур эту ситуацию ещё не комментировали. О причинах масштабного сбоя и связи между неполадками пока информации нет.