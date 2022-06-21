В АлтГУ рассказали, как пройдет приемная кампания в 2022 году

Приёмная кампания стартовала в АлтГУ 17 июня. Абитуриентам предлагают более 60 направлений подготовки бакалавриата, порядка 70 программ магистратуры и свыше 10 программ СПО. В 2022 году вуз открыл 2733 бюджетных места — это на 200 больше, чем в предыдущем году.

Бесплатно учиться в вузе можно по направлениям, которые сейчас в приоритете для региона и страны. Среди них — естественно-научные, социально-экономические и гуманитарные. Так, на современных цифровых направлениях — около 400 бюджетных мест; чуть более 400 мест бюджетного набора открыто на образовательные программы, связанные с химией и биологией; свыше 500 — на гуманитарных направлениях.

За первые дни приёмной кампании документы в АлтГУ уже подали более 200 человек. Часть из них — иностранцы, абитуриенты из Казахстана, Узбекистана и Таджикистана. При этом порядка 40% абитуриентов подали документы в вуз онлайн.

В этом году продолжается приём документов по смешанной системе. Подача документов онлайн доступна на официальном сайте вуза через личный кабинет абитуриента или на сайте госуслуг с помощью суперсервиса «Поступление в вуз онлайн». Лично подать документы можно по адресу: пр. Ленина, 61, с 08:00 до 17:00 — в будни, в субботу — с 10:00 до 14:00.

Приём документов на программы бакалавриата и специалитета продлится до 25 июля. Однако тем, кто поступает по внутренним испытаниям вуза, важно успеть подать документы до 18 июля. Вступительные экзамены начнутся 19 июля.

Магистратура продолжит приём на места бюджетного набора до 15 августа. На платное обучение подать документы можно до 26 августа, набор на программы очно-заочной и заочной формы обучения продлится вплоть до 24 октября.

Программы СПО продолжат принимать документы до 15 августа по очной форме обучения (для специальностей, где предусмотрены внутренние испытания вуза, срок окончания приёма документов 10 августа). По заочной форме обучения приём документов завершат 24 сентября.

Узнать подробнее о каждом направлении подготовки и процедуре подачи документов в вуз можно по телефону (+7 3852) 291-222. Абитуриенту ответит голосовой помощник УниВера, разработанный специально для работы приёмной комиссии. При необходимости искусственный интеллект переключит звонок на оператора кол-центра.