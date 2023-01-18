В Египте нашли захоронение ребёнка с мешком на голове, а под ним 142 собаки

Ранее было известно лишь об одном случае погребения ребёнка с собаками

18 января 2023, 14:26, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Археологи нашли в Фаюмском некрополе в Египте захоронение восьмилетнего ребёнка и 142 собак, сообщает РИА Новости.

Загадочное захоронение относится к римскому периоду и датируется I веком до нашей эры – I веком нашей эры.

"Подросток восьми-девяти лет был уложен поверх тел 142 собак разного возраста, преимущественно щенков (87%)", – уточняется в научной публикации Центра египтологических исследований Российской академии наук.

Почему в могиле ребёнок – загадка. Быть может, он присматривал за собаками. Запутал учёных и тот факт, что у малыша была сумка изо льна на голове.

На телах псов есть синяя глина – она была распространена в водоёмах времён Древнего Египта. Возможно, было наводнение, звери утонули.

Ранее археологи нашли могилу, в которой подобный мешок также был на голове усопшего. Но похороненный человек, скорее всего, был казнён.