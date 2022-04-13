В Норвегии ученые нашли девятиметровый похоронный драккар эпохи викингов

Учёные в Норвегии при помощи радара обнаружили похоронный драккар эпохи викингов. Об этом сообщает Arkeonews.

Открытие совершили специалисты Норвежского института исследований культурного наследия (NIKU). Находка имеет большое историческое значение, поскольку подобные драккары попадаются очень редко.

Отмечается, что у деревни Ойслетта, неподалёку от которой нашли драккар, ранее обнаруживали могильные курганы той эпохи.

Длина корабля, погребённого под землёй, составляет девять метров. Рядом с ним есть ещё несколько курганов, содержание которых неизвестно.

Вскоре специалисты планируют приступить к раскопкам, в ходе которых станет известно, в каком состоянии находится корабль и сколько человек в нём похоронено.