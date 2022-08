Российская инди-студия Aeroplan Games представила новый проект — квест Serenity: At The Heart of Altai. На днях разработчики объявили, что пре-альфу игры уже можно скачать.

В Serenity: At The Heart of Altai игрок берёт на себя роль Арианы Демидовой, которая отправляется в зимний Горный Алтай, чтобы сделать успешный материал для своего блога и открыть тайны легенд о Северной Шамбале.

Создатели отмечают, что Алтай в игре представлен с «характерными для него долинами, голубыми озёрами и бесконечными хвойными лесами». Во время прохождения игроку встретятся основные виды животных этих мест, включая снежного барса, а также будут попадаться артефакты древних народов.

Скриншоты из игры Serenity: At The Heart of Altai / serenity-game.ru

Помимо этого, в Serenity: At The Heart of Altai будут элементы мистики и выживания: между квестами игроку предстоит искать способы согреться (например, приходить на турбазы), а с закатом в игру будут вступать «совершенно иные стороны». Также будут присутствовать существа из алтайских легенд и поверий, различные научно-фантастические элементы.

При этом разработчики из Aeroplan Games на своей странице во «ВКонтакте» отмечают, что Serenity: At The Heart of Altai — не приключенческий экшн, не хоррор, не логический квест с тонной загадок, а также не «убийца» популярного «выживача» The Long Dark от канадской студии Hinterland Studio Inc.

«Так как мы пока работаем, как и любые инди, в условиях ограниченных ресурсов [в Aeroplan Games работают всего три человека, — прим. ред.], то аккуратно выбираем новые допмеханики во избежание „захлёбывания“ процесса разработки. Serenity изначально задумывалась как приключенческий шаговый симулятор в открытом мире. В случае с зимним сеттингом геймплей будет ещё дополнен элементами выживания (которые прорабатываются) и прочими механиками», — сообщили авторы проекта, отметив, что в Serenity также не будет явного насилия и «взрывающих мозг» загадок.

18 августа разработчики в своей группе объявили, что игру уже можно скачать с официального сайта. На данный момент доступен только ранний билд игры (Pre-Alpha v. 0.1). Эта версия не финальная и содержит «сырые» элементы, могут попадаться баги. Однако, как отмечают создатели, «позволяет ощутить атмосферу, которая будет в оригинальной игре, своими глазами».

Системные требования

В качестве минимальных системных требований для игры при разрешении 1024х768 и 20 FPS указали:

• GPU: 2 Гб

• ОЗУ: 4 Гб

• CPU: 1800 МГц

• Операционная система: Windows 10/11

Анонсирующий трейлер