На похоронах россияне любят слушать "Наутилусов", а на родах — Басту

Необычный топ заказываемых композиций составили диджеи

24 октября 2025, 17:25, ИА Амител

Музыка, диджей, концерт / Сгенерировано ИИ Midjourney / amic.ru
Музыка, диджей, концерт / Сгенерировано ИИ Midjourney / amic.ru

Диджеи составили список самых популярных песен у россиян, которые они заказывают на похороны. Рейтинг публикует Telegram-канал Mash. Так, в него вошли:

  • Como Estais Amigos (Iron Maiden);
  • "Я хочу быть с тобой" (Nautilus Pompilius);
  • "Девятый день" (группа "Черный кофе");
  • заставка из фильма "Реквием по мечте".

Кстати, еще один популярный ивент для диджеев – это роды. Но там музыку выбирают совсем другую:

  •  Silent Spring (Massive attack);
  • "Батя-токарь" (Zaprawka);
  • Bubblegum – (Maya Jane Coles);
  • "Сансара" от Басты.

Особенность работы диджеев на таких мероприятиях – это приватность. Их просят подписать договоры о неразглашении и работать в условиях анонимности. Заказывающие музыку на похороны хотят создать атмосферу трагичности, а на роды – успокоить маму и сделать так, чтобы ребенок родился творческим.

Комментарии 4

Шинник
Шинник

17:49:42 24-10-2025

в "Ширли-мырли" во время родов тоже папаша громко играл... чтобы ребёнок с музыкальным слухом был.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:50:54 24-10-2025

Действительно везде где был "Наутилус" врубают

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:44:23 24-10-2025

это моя вечеринка

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:09:59 25-10-2025

Пригласить диджея на роды - это сильно! А на похороны вообще... Закопали и пляшем!!!

  -1 Нравится
Ответить
