На похоронах россияне любят слушать "Наутилусов", а на родах — Басту
Необычный топ заказываемых композиций составили диджеи
24 октября 2025, 17:25, ИА Амител
Музыка, диджей, концерт / Сгенерировано ИИ Midjourney / amic.ru
Диджеи составили список самых популярных песен у россиян, которые они заказывают на похороны. Рейтинг публикует Telegram-канал Mash. Так, в него вошли:
- Como Estais Amigos (Iron Maiden);
- "Я хочу быть с тобой" (Nautilus Pompilius);
- "Девятый день" (группа "Черный кофе");
- заставка из фильма "Реквием по мечте".
Кстати, еще один популярный ивент для диджеев – это роды. Но там музыку выбирают совсем другую:
- Silent Spring (Massive attack);
- "Батя-токарь" (Zaprawka);
- Bubblegum – (Maya Jane Coles);
- "Сансара" от Басты.
Особенность работы диджеев на таких мероприятиях – это приватность. Их просят подписать договоры о неразглашении и работать в условиях анонимности. Заказывающие музыку на похороны хотят создать атмосферу трагичности, а на роды – успокоить маму и сделать так, чтобы ребенок родился творческим.
17:49:42 24-10-2025
в "Ширли-мырли" во время родов тоже папаша громко играл... чтобы ребёнок с музыкальным слухом был.
17:50:54 24-10-2025
Действительно везде где был "Наутилус" врубают
21:44:23 24-10-2025
это моя вечеринка
09:09:59 25-10-2025
Пригласить диджея на роды - это сильно! А на похороны вообще... Закопали и пляшем!!!