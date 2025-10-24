На похоронах россияне любят слушать "Наутилусов", а на родах — Басту

Необычный топ заказываемых композиций составили диджеи

24 октября 2025, 17:25, ИА Амител

Музыка, диджей, концерт / Сгенерировано ИИ Midjourney / amic.ru

Диджеи составили список самых популярных песен у россиян, которые они заказывают на похороны. Рейтинг публикует Telegram-канал Mash. Так, в него вошли:

Como Estais Amigos (Iron Maiden);

"Я хочу быть с тобой" (Nautilus Pompilius);

"Девятый день" (группа "Черный кофе");

заставка из фильма "Реквием по мечте".

Кстати, еще один популярный ивент для диджеев – это роды. Но там музыку выбирают совсем другую:

Silent Spring (Massive attack);

"Батя-токарь" (Zaprawka);

Bubblegum – (Maya Jane Coles);

"Сансара" от Басты.

Особенность работы диджеев на таких мероприятиях – это приватность. Их просят подписать договоры о неразглашении и работать в условиях анонимности. Заказывающие музыку на похороны хотят создать атмосферу трагичности, а на роды – успокоить маму и сделать так, чтобы ребенок родился творческим.