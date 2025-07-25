Самыми дефицитными на рынке труда остаются врачи, также в список вошли медсестры и медбратья

25 июля 2025, 14:00, ИА Амител

Медсестра / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В Алтайском крае летом 2025 года самыми дефицитными на рынке труда остаются врачи – на одно предложение о работе для них сейчас приходится лишь 0,3 резюме при норме от четырех резюме, сообщает рекрутинговый онлайн-сервис hh.ru.

«При этом уровень медианных предлагаемых зарплат для врачей достиг в этом году 64 тыс. рублей. Для сравнения: предлагаемая заработная плата в Алтайском крае составила 60 тыс. рублей», – говорится в исследовании.

Алтайским работодателям существенно не хватает:

агентов по недвижимости и дворников – по 0,8 резюме;

главных врачей, заведующих отделением – 0,9 резюме;

фармацевтов-провизоров – одно резюме;

токарей, фрезеровщиков, шлифовщиков – по 1,3 резюме;

поваров, пекарей, кондитеров – 1,4 резюме;

маляров и штукатуров – 1,5 резюме;

электромонтажников, медсестер и медбратьев – по 1,6 резюме;

слесарей и сантехников – по 1,8 резюме;

инженеров ПНР – 1,9 резюме;

автослесарей и автомехаников – по 2,2 резюме;

заведующих аптекой – 2,3 резюме;

ветеринарных врачей – 2,4 резюме.

«К самым высокооплачиваемым дефицитным специалистам относятся в этом году маляры и штукатуры – рыночный уровень зарплат для них достиг в Алтайском крае 158,3 тыс. рублей», – отметили аналитики.

Зарплаты выше рынка (более 60 тыс. рублей) работодатели готовы платить:

агентам по недвижимости (98,1 тыс. рублей);

главным врачам, заведующим отделением (90 тыс. рублей);

инженерам ПНР (88,9 тыс. рублей);

электромонтажникам (86 тыс. рублей);

токарям, фрезеровщикам, шлифовщикам, автослесарям, автомеханикам (по 80 тыс. рублей);

ветеринарным врачам (72,4 тыс. рублей);

заведующим аптекой (65 тыс. рублей);

врачам (64 тыс. рублей);

слесарям, сантехникам (62,7 тыс. рублей).

Заработки ниже среднего по рынку, несмотря на нехватку специалистов, предлагают: