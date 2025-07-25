Названы специалисты, которых сильнее всего не хватает этим летом на Алтае
Самыми дефицитными на рынке труда остаются врачи, также в список вошли медсестры и медбратья
25 июля 2025, 14:00, ИА Амител
В Алтайском крае летом 2025 года самыми дефицитными на рынке труда остаются врачи – на одно предложение о работе для них сейчас приходится лишь 0,3 резюме при норме от четырех резюме, сообщает рекрутинговый онлайн-сервис hh.ru.
«При этом уровень медианных предлагаемых зарплат для врачей достиг в этом году 64 тыс. рублей. Для сравнения: предлагаемая заработная плата в Алтайском крае составила 60 тыс. рублей», – говорится в исследовании.
Алтайским работодателям существенно не хватает:
- агентов по недвижимости и дворников – по 0,8 резюме;
- главных врачей, заведующих отделением – 0,9 резюме;
- фармацевтов-провизоров – одно резюме;
- токарей, фрезеровщиков, шлифовщиков – по 1,3 резюме;
- поваров, пекарей, кондитеров – 1,4 резюме;
- маляров и штукатуров – 1,5 резюме;
- электромонтажников, медсестер и медбратьев – по 1,6 резюме;
- слесарей и сантехников – по 1,8 резюме;
- инженеров ПНР – 1,9 резюме;
- автослесарей и автомехаников – по 2,2 резюме;
- заведующих аптекой – 2,3 резюме;
- ветеринарных врачей – 2,4 резюме.
«К самым высокооплачиваемым дефицитным специалистам относятся в этом году маляры и штукатуры – рыночный уровень зарплат для них достиг в Алтайском крае 158,3 тыс. рублей», – отметили аналитики.
Зарплаты выше рынка (более 60 тыс. рублей) работодатели готовы платить:
- агентам по недвижимости (98,1 тыс. рублей);
- главным врачам, заведующим отделением (90 тыс. рублей);
- инженерам ПНР (88,9 тыс. рублей);
- электромонтажникам (86 тыс. рублей);
- токарям, фрезеровщикам, шлифовщикам, автослесарям, автомеханикам (по 80 тыс. рублей);
- ветеринарным врачам (72,4 тыс. рублей);
- заведующим аптекой (65 тыс. рублей);
- врачам (64 тыс. рублей);
- слесарям, сантехникам (62,7 тыс. рублей).
Заработки ниже среднего по рынку, несмотря на нехватку специалистов, предлагают:
- фармацевтам-провизорам (55 тыс. рублей);
- поварам, пекарям, кондитерам (54,5 тыс. рублей);
- медсестрам и медбратьям (40,7 тыс. рублей);
- дворникам (30,3 тыс. рублей).
14:53:30 25-07-2025
Можно добавить ещё - специалист по планированию сильно недостающих спецов.. На рынок надейся, планировать экономику для наших масштабов и бесхозяйственности не обойдётся (хотели как лучше, .. )
16:11:43 25-07-2025
с медсестрами реально беда, СПТУ крайне плохо готовят этих служак, кто там директор сейчас? вся глупость мира, сплетни, теории заговоров и вся правда о прививках - это ОНИ ВСЕ ЗНАЮТ. Ну и что все врачи не так лечат, а надо так
18:05:09 25-07-2025
Головы начальственные есть, и с избытком, а вот ручек, чтобы ложку до рта донести - не хватает.
😁
20:31:36 25-07-2025
пока врачи будут (отучившись 8 лет)получать как слесари, а медсестры как дворники, так и будет у вас в АК дыра в здравоохранении. И никак это положение не исправишь, что бы там господин Попов себе не выдумывал.