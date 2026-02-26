В России хотят уравнять цены на маркетплейсах для всех способов оплаты

Новые требования не предполагают отмену скидок, акций или других маркетинговых механизмов

26 февраля 2026, 10:37, ИА Амител

Пункт Wildberries / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Российские онлайн-маркетплейсы планируют обязать устанавливать единую цену на товары для всех покупателей — независимо от того, каким способом оплаты они пользуются. О грядущих изменениях сообщил председатель правительства России Михаил Мишустин, пишет "КП".

Речь идет о запрете практики, при которой стоимость одного и того же товара меняется в зависимости от выбранного платежного инструмента. В пресс-службе Минэкономразвития России пояснили, что этот вопрос регулярно поднимают сами покупатели, опасающиеся потерять возможность приобретать привычные товары по доступной цене.

«Говоря о единых правилах формирования цены на маркетплейсах вне зависимости от средства платежа, председатель правительства Михаил Мишустин подчеркнул, что этот вопрос беспокоит людей, что они не смогут купить недорого товары, к которым привыкли», — уточнили в министерстве.

В Минэкономразвития подчеркнули, что новые требования не предполагают отмену скидок, акций или других маркетинговых механизмов. По мнению ведомства, мера не должна спровоцировать рост цен, а напротив — направлена на защиту прав потребителей и повышение прозрачности онлайн-торговли.

Ранее торговые сети призвали лишить маркетплейсы скидок. По мнению авторов идеи, постоянные скидки приводят к тому, что весь сегмент рынка переходит в онлайн. А глава Сбербанка Герман Греф назвал скидочную политику маркетплейсов "торговым рабством".