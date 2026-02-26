В России хотят уравнять цены на маркетплейсах для всех способов оплаты

Новые требования не предполагают отмену скидок, акций или других маркетинговых механизмов

26 февраля 2026, 10:37, ИА Амител

Пункт Wildberries / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Российские онлайн-маркетплейсы планируют обязать устанавливать единую цену на товары для всех покупателей — независимо от того, каким способом оплаты они пользуются. О грядущих изменениях сообщил председатель правительства России Михаил Мишустин, пишет "КП".

Речь идет о запрете практики, при которой стоимость одного и того же товара меняется в зависимости от выбранного платежного инструмента. В пресс-службе Минэкономразвития России пояснили, что этот вопрос регулярно поднимают сами покупатели, опасающиеся потерять возможность приобретать привычные товары по доступной цене.

«Говоря о единых правилах формирования цены на маркетплейсах вне зависимости от средства платежа, председатель правительства Михаил Мишустин подчеркнул, что этот вопрос беспокоит людей, что они не смогут купить недорого товары, к которым привыкли», — уточнили в министерстве.

В Минэкономразвития подчеркнули, что новые требования не предполагают отмену скидок, акций или других маркетинговых механизмов. По мнению ведомства, мера не должна спровоцировать рост цен, а напротив — направлена на защиту прав потребителей и повышение прозрачности онлайн-торговли.

Ранее торговые сети призвали лишить маркетплейсы скидок. По мнению авторов идеи, постоянные скидки приводят к тому, что весь сегмент рынка переходит в онлайн. А глава Сбербанка Герман Греф назвал скидочную политику маркетплейсов "торговым рабством".

Маркетплейс Wildberries / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Импортные товары на маркетплейсах подорожают минимум на 5%

Налоговая нагрузка ляжет на плечи покупателей, а российские производители могут получить преимущество
Комментарии 9

Гость

10:42:46 26-02-2026

Всё против руских

Гость

10:47:50 26-02-2026

Естественно это не будет распространяться на доставку которая принадлежит банку, при расчете картами которого предоставляется скидка. Т.к это совсем другое. Или вот например ипотека дешевле, если вы в этом банке зарплату получаете

Гость

11:35:23 26-02-2026

Так тогда в принципе все механизмы, позволяющие получить скидку нужно отменять. И карты лояльности магазинов тоже. И кэшбеки, и вообще всякие бонусы. Потому как это ж тоже неравные условия - есть у тебя скидочная карта магазина, ты получаешь скидку. Нет - идешь лесом. Чем это принципиально отличается от карты Озона?) Опять же, плиташь ты картой какого-то банка, тебе начисляется кэшбек, платишь не ею - не начисляется. Логики в этом предложении, окромя того, что хочется припасть к кормушке, не видно.

Гость

11:54:15 26-02-2026

Надо отменять скидочные карты в магазинах раз на маркетплейсах нельзя.

Юрий

12:01:28 26-02-2026

если их бесит разная цена - надо поставить одну цену, но по карте озон или вб кэшбек сделать и все ...
если банки такие упертые. Цена одна - отвалите. А кэшбэк не зарещен

Гость

12:59:15 26-02-2026

"председатель правительства Михаил Мишустин подчеркнул, что этот вопрос беспокоит людей, что они не смогут купить недорого товары, к которым привыкли"---------- Лукавит, председатель правительства. В стране капитализм или черт знает какой строй?

Гость

13:45:32 26-02-2026

Давно пора нагнуть маркетплейсы

Гость

14:13:40 26-02-2026

Гость (13:45:32 26-02-2026) Давно пора нагнуть маркетплейсы... 1. Что за ауешные замашки? 2. Марктеплейсы просто поднимут цены) И вы же заплатите за все дороже.

Гость

19:13:38 26-02-2026

Гость (14:13:40 26-02-2026) 1. Что за ауешные замашки? 2. Марктеплейсы просто поднимут ц... Так и пусть платят его пользователи и фанаты кравец

