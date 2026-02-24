Импортные товары на маркетплейсах подорожают минимум на 5%
Налоговая нагрузка ляжет на плечи покупателей, а российские производители могут получить преимущество
24 февраля 2026, 11:13, ИА Амител
Импортные товары на российских маркетплейсах ожидает поэтапное подорожание в связи с введением НДС. Такой прогноз "Газете.ru" дал Руслан Нигматулин, депутат Госсовета Татарстана и председатель регионального отделения партии "Новые люди".
По его словам, любое повышение налоговой нагрузки неизбежно перекладывается на конечного потребителя. В случае введения НДС для зарубежных товаров селлеры заложат эти затраты в цену.
«Рост цен будет как минимум сопоставим со ставкой налога — на 5% на первом этапе, а затем постепенно может достичь 20% к 2030 году», — отметил Нигматулин.
Эксперт считает, что резкого скачка не произойдет — повышение будет плавным и сопоставимым с ежегодной инфляцией. Возможно кратковременное сокращение ассортимента импорта, но маркетплейсы уже слишком плотно вошли в жизнь россиян, чтобы покупатели от них отказались.
Определенные преимущества могут получить российские производители и офлайн-ретейлеры, однако из-за постепенного характера повышения значительного перераспределения спроса может не случиться.
Минэкономразвития предложило ввести НДС на импортные товары дороже 1 тыс. рублей, реализуемые на онлайн-площадках. Изначально запуск планировался на 2027 год, но сейчас обсуждается возможность начать его раньше — в ближайшие месяцы. Эксперты предупреждают: это неизбежно приведет к росту розничных цен.
11:49:12 24-02-2026
А где эти производители?
13:50:12 24-02-2026
Покупательская способность тоже вырастет?
15:23:37 24-02-2026
может эти тогда хоть карточки товара сделают нормальные
15:25:06 24-02-2026
30% тоже входит в категорию "минимум на 5%"...
17:39:56 25-02-2026
Очередное очковтирательство
17:54:13 25-02-2026
Люди-нефть.
19:39:57 26-02-2026
Да пускай дорожает что мы не против всё равно уже сворачиваем покупки и Да время всё равно много будем больше ножками ходить по магазинам