Астрологи советуют сохранять внутреннюю гармонию

09 ноября 2025, 12:59, ИА Амител

Ретроградный Меркурий / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

9 ноября 2025 года – начало самого опасного периода по мнению астрологов. В течение 20 следующих дней землян будет держать в страхе ретроградный Меркурий – явление, о котором ходит много слухов и домыслов. Считается, что двигаясь в обратном направлении, эта планета способна влиять на людей далеко не самым приятным образом. Есть мнение, что ретроградный Меркурий рушит все новые начинания и провоцирует конфликты между людьми.

О том, когда закончится ретроградный Меркурий и что нельзя делать, чтобы оставшиеся дни прошли спокойно, – в материале amic.ru.

1 Сколько продлится ретроградный Меркурий? 9 ноября 2025 года Меркурий начал двигаться на небосводе в обратном направлении. Так продолжится до 29 ноября 2025 года, после чего планета вновь перейдет в обычное состояние.

2 Что такое ретроградный Меркурий? Это астрономическое явление, которое создает оптическую иллюзию. С Земли кажется, что планета сначала замедляется, а затем и вовсе движется в обратном направлении. Астрономы не считают ретроградность чем-то значимым, ведь периоды "обратного вращения" есть и у других планет. Но астрологи настаивают, в период ретроградности воздействие планет на человека значительно усиливается. Они утверждают, что ретроградный Меркурий – один из самых сложных периодов.

3 Как Меркурий способен влиять на нашу жизнь в период ретроградности? Астрологи убеждены, что Меркурий влияет на интеллектуальную сферу нашей жизни: идеи, их реализацию, коммуникации между людьми, деловые отношения, технику и технологии. Во время ретроградного периода под ударом постоянно оказываются именно эти сферы: рушатся намеченные планы из-за мелких неурядиц, возникают конфликты. Есть мнение, что во время ретроградного Меркурия чаще ломается техника. Многие говорят о периоде ретроградного Меркурия как о "череде сплошных неудач". Однако поддаваться этому влиянию или нет, каждый решает сам. Верить в мистическую силу планеты никто не обязан.

4 Что нельзя делать во время ретроградного Меркурия? Считается, что во время ретроградного движения планеты нельзя браться за новые дела. Есть огромный риск, ваш проект провалится. Кроме того, астрологи не рекомендуют заключать крупные сделки, вступать в брак, менять работу, отправляться в дальнее путешествие, посещать медицинские и косметические процедуры, занимать деньги или давать их в долг.