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(Не)детские сказки. Самые страшные мультфильмы СССР

Не бессмысленная, но беспощадная анимация Советского Союза

08 апреля 2024, 07:00, ИА Амител

Кадр из мультфильма "Его жена курица"
Кадр из мультфильма "Его жена курица"

Если вы можете сказать, что ваше детство было счастливым, беззаботным и без потрясений, то вас, видимо, обошли стороной странные советские мультфильмы. А некоторые из них вполне могут напугать и взрослого человека. 8 апреля в стране отмечают 111-летие российской анимации. Редакция amic.ru собрала к этому дню самые жуткие и тревожные мультфильмы. Первым в нашей подборке будет тот самый мультипликационный фильм, с которого началась история советской и российской анимации.  

"Прекрасная Люканида" – работа биолога Владислава Старевича о несчастной любви насекомых.

"Два клена". Мультфильм по сказке Евгения Шварца, в котором Баба-Яга превратила детей Василисы-работницы в два клена, о материнской любви (неоднозначной), победившей злые силы.

"Северная сказка". История о том,  как дети обидели свою маму.

"Будет ласковый дождь". По рассказам Рэя Брэдбери о постапокалиптическом будущем. 

"Воспоминание". Рассказ о маленькой девочке, которая во время Великой Отечественной войны в разоренном фашистами селе мечтала об учебе в школе.

"Контакт". Инопланетяне и музыка из "Крестного отца".

"Большой Тылль". Эстонская кровавая сказка, взявшая немало фестивальных наград.

"Халиф Аист". Атмосфера мультфильма близка одновременно к атмосфере таинственных арабских сказок и темному свету странных фильмов Дэвида Линча.

"Потец". Отец пытается иносказательно объяснить детям значение слова "потец". Но сыновья требуют прямого ответа. Только в конце фильма становится ясно, что такое потец.

"Сказка сказок". Волк из народной колыбельной наблюдает за миром. Великий мультфильм Юрия Норштейна о детстве и истории страны.

культура

Комментарии 3

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Гость

09:47:35 09-04-2023

Бред какой-то! Нормальные мультфильмы!

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Кэт

13:45:21 08-04-2024

Еще "Ух-ты, говорящая рыба!" и "В синем море, белой пене...".
Ну и "Его жена курица" как образец с картинки репортажа.

Если поискать, можно найти много экранизированных историй от которых не по себе.

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Сорви Башка

17:11:37 08-04-2024

Да ну... Разве ж это страшные мульты? Ну, разве что "Потец" - тот ещё жутик. Посмотрите "Его жена курица", "«Фру-89», «Медведь — липовая нога»... Вообще мультики Ивана Максимова - вот, где полный ахтунг!

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