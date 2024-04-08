(Не)детские сказки. Самые страшные мультфильмы СССР
Не бессмысленная, но беспощадная анимация Советского Союза
08 апреля 2024, 07:00, ИА Амител
Если вы можете сказать, что ваше детство было счастливым, беззаботным и без потрясений, то вас, видимо, обошли стороной странные советские мультфильмы. А некоторые из них вполне могут напугать и взрослого человека. 8 апреля в стране отмечают 111-летие российской анимации. Редакция amic.ru собрала к этому дню самые жуткие и тревожные мультфильмы. Первым в нашей подборке будет тот самый мультипликационный фильм, с которого началась история советской и российской анимации.
"Прекрасная Люканида" – работа биолога Владислава Старевича о несчастной любви насекомых.
"Два клена". Мультфильм по сказке Евгения Шварца, в котором Баба-Яга превратила детей Василисы-работницы в два клена, о материнской любви (неоднозначной), победившей злые силы.
"Северная сказка". История о том, как дети обидели свою маму.
"Будет ласковый дождь". По рассказам Рэя Брэдбери о постапокалиптическом будущем.
"Воспоминание". Рассказ о маленькой девочке, которая во время Великой Отечественной войны в разоренном фашистами селе мечтала об учебе в школе.
"Контакт". Инопланетяне и музыка из "Крестного отца".
"Большой Тылль". Эстонская кровавая сказка, взявшая немало фестивальных наград.
"Халиф Аист". Атмосфера мультфильма близка одновременно к атмосфере таинственных арабских сказок и темному свету странных фильмов Дэвида Линча.
"Потец". Отец пытается иносказательно объяснить детям значение слова "потец". Но сыновья требуют прямого ответа. Только в конце фильма становится ясно, что такое потец.
"Сказка сказок". Волк из народной колыбельной наблюдает за миром. Великий мультфильм Юрия Норштейна о детстве и истории страны.
09:47:35 09-04-2023
Бред какой-то! Нормальные мультфильмы!
13:45:21 08-04-2024
Еще "Ух-ты, говорящая рыба!" и "В синем море, белой пене...".
Ну и "Его жена курица" как образец с картинки репортажа.
Если поискать, можно найти много экранизированных историй от которых не по себе.
17:11:37 08-04-2024
Да ну... Разве ж это страшные мульты? Ну, разве что "Потец" - тот ещё жутик. Посмотрите "Его жена курица", "«Фру-89», «Медведь — липовая нога»... Вообще мультики Ивана Максимова - вот, где полный ахтунг!