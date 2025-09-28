"Не смогла сдержать слез". Симоньян опустилась на колени перед гробом Тиграна Кеосаяна
Проститься с Кеосаяном пришли его близкие и коллеги
28 сентября 2025, 20:05, ИА Амител
В московской Армянской церкви 28 сентября прошло прощание с режиссером и телеведущим Тиграном Кеосаяном. Его вдова, главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян, не смогла сдержать слез и во время церемонии опустилась на колени перед гробом мужа. Об этом сообщает VOICE.
Проститься с Кеосаяном пришли его близкие и коллеги по культурному сообществу: Константин Эрнст, Филипп Киркоров, Карен Шахназаров, Евгений Петросян, Федор Бондарчук и другие.
По словам знакомых, Симоньян до последнего надеялась на чудо. С момента, когда режиссер пережил клиническую смерть и впал в кому, она верила, что он сможет вернуться к жизни. Однако 26 сентября Кеосаян скончался, так и не очнувшись.
20:43:03 28-09-2025
А Киркоров же румын
07:26:57 29-09-2025
Гость (20:43:03 28-09-2025) А Киркоров же румын ... Вообще-то Киркоров - армянин. Как и его отец Бедрос. А мать была русской.
08:50:18 29-09-2025
Гость (07:26:57 29-09-2025) Вообще-то Киркоров - армянин. Как и его отец Бедрос. А мать ... А какая разница?
09:23:02 29-09-2025
Гость (07:26:57 29-09-2025) Вообще-то Киркоров - армянин. Как и его отец Бедрос. А мать ... Бед рос? BAD RUSSIAN?
20:48:36 28-09-2025
Киркоров Болгарин, Эрнст, Карэн, Петросян и Бондарчук все русские.....
21:41:49 28-09-2025
если она так продолжит, то сама там скоро будет. Странная - всё напоказ!! Как не боятся так всё выворачивать
22:26:34 28-09-2025
Сил тебе и терпения. Держись дай Бог тебе крепкого здоровья на долгие лета.
23:29:26 28-09-2025
киркоров армянин