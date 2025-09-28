"Не смогла сдержать слез". Симоньян опустилась на колени перед гробом Тиграна Кеосаяна

Проститься с Кеосаяном пришли его близкие и коллеги

28 сентября 2025, 20:05, ИА Амител

Источник видео: сообщество "Новости RT на русском" во "ВКонтакте" / vk.com/rt_russian

В московской Армянской церкви 28 сентября прошло прощание с режиссером и телеведущим Тиграном Кеосаяном. Его вдова, главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян, не смогла сдержать слез и во время церемонии опустилась на колени перед гробом мужа. Об этом сообщает VOICE.

Проститься с Кеосаяном пришли его близкие и коллеги по культурному сообществу: Константин Эрнст, Филипп Киркоров, Карен Шахназаров, Евгений Петросян, Федор Бондарчук и другие.

По словам знакомых, Симоньян до последнего надеялась на чудо. С момента, когда режиссер пережил клиническую смерть и впал в кому, она верила, что он сможет вернуться к жизни. Однако 26 сентября Кеосаян скончался, так и не очнувшись.