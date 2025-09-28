НОВОСТИОбщество

"Не смогла сдержать слез". Симоньян опустилась на колени перед гробом Тиграна Кеосаяна

Проститься с Кеосаяном пришли его близкие и коллеги

28 сентября 2025, 20:05, ИА Амител

Источник видео: сообщество "Новости RT на русском" во "ВКонтакте" / vk.com/rt_russian

В московской Армянской церкви 28 сентября прошло прощание с режиссером и телеведущим Тиграном Кеосаяном. Его вдова, главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян, не смогла сдержать слез и во время церемонии опустилась на колени перед гробом мужа. Об этом сообщает VOICE.

Проститься с Кеосаяном пришли его близкие и коллеги по культурному сообществу: Константин Эрнст, Филипп Киркоров, Карен Шахназаров, Евгений Петросян, Федор Бондарчук и другие.

По словам знакомых, Симоньян до последнего надеялась на чудо. С момента, когда режиссер пережил клиническую смерть и впал в кому, она верила, что он сможет вернуться к жизни. Однако 26 сентября Кеосаян скончался, так и не очнувшись.

Тигран Кеосаян / Фото: кадр из передачи

Комментарии 8

Avatar Picture
Гость

20:43:03 28-09-2025

А Киркоров же румын

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:26:57 29-09-2025

Гость (20:43:03 28-09-2025) А Киркоров же румын ... Вообще-то Киркоров - армянин. Как и его отец Бедрос. А мать была русской.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:50:18 29-09-2025

Гость (07:26:57 29-09-2025) Вообще-то Киркоров - армянин. Как и его отец Бедрос. А мать ... А какая разница?

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:23:02 29-09-2025

Гость (07:26:57 29-09-2025) Вообще-то Киркоров - армянин. Как и его отец Бедрос. А мать ... Бед рос? BAD RUSSIAN?

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Дмитрий

20:48:36 28-09-2025

Киркоров Болгарин, Эрнст, Карэн, Петросян и Бондарчук все русские.....

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:41:49 28-09-2025

если она так продолжит, то сама там скоро будет. Странная - всё напоказ!! Как не боятся так всё выворачивать

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Маргарита

22:26:34 28-09-2025

Сил тебе и терпения. Держись дай Бог тебе крепкого здоровья на долгие лета.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
антонина

23:29:26 28-09-2025

киркоров армянин

  3 Нравится
Ответить
