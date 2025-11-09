"Не собираемся этого делать". Песков заявил, что РФ и Китай не проводят ядерные испытания

С его слов, если на это пойдет любое другое государство, Россия ответит зеркально

09 ноября 2025, 22:15, ИА Амител

Дмитрий Песков / Фото: kremlin.ru

Россия и Китай не проводят испытания ядерного оружия и не собираются этого делать, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.

Представитель Кремля прокомментировал заявления американского лидера Дональда Трампа о якобы ведущихся мероприятиях:

«Мы точно знаем, что ни Россия, ни Китай не занимаются испытанием ядерного оружия», – сказал он тележурналисту Павлу Зарубину.

Песков добавил, что Москва придерживается своих обязательств.

«Путин неоднократно говорил, что Россия привержена своим обязательствам по запрету ядерных испытаний и мы не собираемся этого делать», – отметил пресс-секретарь президента РФ.

При этом представитель Кремля заверил, что Россия ответит зеркально, если подобные испытания проведет США или любая другая страна.

Напомним, ранее Дональд Трамп распорядился немедленно запустить процесс испытаний ядерного вооружения. С его слов, другие страны якобы делают то же самое.