"Не собираемся этого делать". Песков заявил, что РФ и Китай не проводят ядерные испытания
С его слов, если на это пойдет любое другое государство, Россия ответит зеркально
09 ноября 2025, 22:15, ИА Амител
Россия и Китай не проводят испытания ядерного оружия и не собираются этого делать, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.
Представитель Кремля прокомментировал заявления американского лидера Дональда Трампа о якобы ведущихся мероприятиях:
«Мы точно знаем, что ни Россия, ни Китай не занимаются испытанием ядерного оружия», – сказал он тележурналисту Павлу Зарубину.
Песков добавил, что Москва придерживается своих обязательств.
«Путин неоднократно говорил, что Россия привержена своим обязательствам по запрету ядерных испытаний и мы не собираемся этого делать», – отметил пресс-секретарь президента РФ.
При этом представитель Кремля заверил, что Россия ответит зеркально, если подобные испытания проведет США или любая другая страна.
Напомним, ранее Дональд Трамп распорядился немедленно запустить процесс испытаний ядерного вооружения. С его слов, другие страны якобы делают то же самое.
22:17:40 09-11-2025
Что ж ты, фраер, сдал назад?
09:27:27 10-11-2025
Гость (22:17:40 09-11-2025) Что ж ты, фраер, сдал назад? ... Такая же мысль возникла. А как дышал. Буревесник, Посейдон. А оказалось вот че. Так может не надо было?
22:29:12 09-11-2025
Не знал, что Песков и у Си Цзиньпина прессекретарем работает
01:41:03 10-11-2025
В 2029 прилетит астероид Апофис и даст прикурить землянам: тогда не до драк им будет! Лучше бы глупые дебоширы к отражению общей угрозы из космоса заблаговременно готовились, чем стращать друг дружку Армагеддоном собственного производства!