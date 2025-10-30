"Немедленно начать". Трамп отдал приказ об испытаниях ядерного оружия
Он поручил тестировать вооружение "на равных" с другими странами
30 октября 2025, 09:15, ИА Амител
Президент США Дональд Трамп распорядился начать испытания ядерного оружия "немедленно". Об этом он заявил в своих социальных сетях.
«Я поручил министерству войны начать тестировать наше ядерное оружие на равных основаниях. Этот процесс начнется немедленно», – написал он в Truth Social.
Со слов американского лидера, у других стран уже есть схожие программы испытаний. Поэтому тестировать вооружение нужно с ними "на равных". Глава Белого дома утверждает, что США имеют самый большой ядерный арсенал, однако Китай может догнать их за пять лет.
Ранее Трамп высказался об испытаниях новой российской ракеты "Буревестник" с ядерным двигателем. Он заявил, что Москва и Вашингтон не играют друг с другом в игры, а также отметил, что у берегов России находится "величайшая в мире" американская атомная подлодка.
Отметим, что накануне президент РФ Владимир Путин сообщил о проведении успешных испытаний подводного беспилотного аппарата "Посейдон" с ядерной энергетической установкой. С его слов, "Посейдон" обладает уникальными характеристиками:
-
не имеет аналогов в мире по скорости и глубине погружения;
-
значительно превосходит по мощности межконтинентальную баллистическую ракету "Сармат";
-
не имеет существующих средств перехвата.
09:25:40 30-10-2025
Если б все эти средства потратить на благо людей, по другому бы жили. А так, штучка за миллиард, уничтожит строения и материальные ценности, тоже за миллиард. И нету в мире уже 2 млрд.
10:38:18 30-10-2025
Гость (09:25:40 30-10-2025) Если б все эти средства потратить на благо людей, по другому... В том то и дело, что штучки стоят по миллиарду. Который пойдет в карман. Но не всем, а конкретным персонам, которым больше хочется. И для которых парой миллиардов населения больше, парой меньше это без разницы. Главное карман.
09:33:02 30-10-2025
Дедушки дубинками меряются... Как дети...
09:37:34 30-10-2025
Гость (09:33:02 30-10-2025) Дедушки дубинками меряются... Как дети...... Больше нечем в таком возрасте
10:17:37 30-10-2025
Гость (09:37:34 30-10-2025) Больше нечем в таком возрасте ... В отличие от тебя они лидеры огромных стран, а ты никто.
11:37:22 30-10-2025
Иван (10:17:37 30-10-2025) В отличие от тебя они лидеры огромных стран, а ты никто.... Поэтому и должны вести себя соответственно. Вот, к примеру ты - хотел меня задеть. Но, в рамках президентов, ты тоже никто)) Понимаешь, вот взрослый ты человек, но так себе
09:37:03 30-10-2025
По логике наших военных, после этого шага мы должны серьезно задуматься над своей политикой и изменить отношение к США))
10:41:46 30-10-2025
Гость (09:37:03 30-10-2025) По логике наших военных, после этого шага мы должны серьезно... По логике военных (и наших, и "ихних") это все лучше вообще не трогать, потому как уж они то понимают, что многие погибнут если что. А вот по логике толстосумов как раз наоборот.
09:53:23 30-10-2025
Эффект Буревестника.
10:57:05 30-10-2025
Наш полигон на Новой Земле до сих пор поддерживается в работоспособном состоянии и готов к проведению испытаний. Ставки повышаются.
11:08:11 30-10-2025
ППШариков (10:57:05 30-10-2025) Наш полигон на Новой Земле до сих пор поддерживается в рабо... Да по-любому наши тоже сразу возобновят испытания. За годы моратория наверняка много тем накопилось, которые нужно проверить. Доня "миротворец" усиленно толкает мир к ядерной войне
13:59:03 30-10-2025
Гость (11:08:11 30-10-2025) Да по-любому наши тоже сразу возобновят испытания. За годы м... а из статьи выходит, что Трамп отдал распоряжение "тестировать вооружение "на равных" с другими странами" , потому что "накануне президент РФ Владимир Путин сообщил о проведении успешных испытаний подводного беспилотного аппарата "Посейдон" с ядерной энергетической установкой". Или вы как-то извращенно с середины текста и по диагонали читаете? как-то всегда причина и следствие поставлены в обратном порядке у большинства.
11:01:57 30-10-2025
Можно подумать, они их когда-то заканчивали. Б-шки свои постоянно модернизируют и испытывают. Твари двуличные.
11:20:25 30-10-2025
Гость (11:01:57 30-10-2025) Можно подумать, они их когда-то заканчивали. Б-шки свои пост... Последний ядерный взрыв был 1992 году.
12:25:52 30-10-2025
ППШариков (11:20:25 30-10-2025) Последний ядерный взрыв был 1992 году.... Ядерные взрывы давно отработаны и у нас и у США. Главное - носители ЯЗ.