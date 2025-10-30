"Немедленно начать". Трамп отдал приказ об испытаниях ядерного оружия

Он поручил тестировать вооружение "на равных" с другими странами

30 октября 2025, 09:15, ИА Амител

Дональд Трамп / Фото: Amr Nabil / ТАСС

Президент США Дональд Трамп распорядился начать испытания ядерного оружия "немедленно". Об этом он заявил в своих социальных сетях.

«Я поручил министерству войны начать тестировать наше ядерное оружие на равных основаниях. Этот процесс начнется немедленно», – написал он в Truth Social.

Со слов американского лидера, у других стран уже есть схожие программы испытаний. Поэтому тестировать вооружение нужно с ними "на равных". Глава Белого дома утверждает, что США имеют самый большой ядерный арсенал, однако Китай может догнать их за пять лет.

Ранее Трамп высказался об испытаниях новой российской ракеты "Буревестник" с ядерным двигателем. Он заявил, что Москва и Вашингтон не играют друг с другом в игры, а также отметил, что у берегов России находится "величайшая в мире" американская атомная подлодка.

Отметим, что накануне президент РФ Владимир Путин сообщил о проведении успешных испытаний подводного беспилотного аппарата "Посейдон" с ядерной энергетической установкой. С его слов, "Посейдон" обладает уникальными характеристиками: