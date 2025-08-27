Не уступил дорогу. В Барнауле водитель и пассажир пострадали при столкновении легковушек

Обстоятельства аварии устанавливает полиция

27 августа 2025, 12:50, ИА Амител

ДТП на Солнечной Поляне в Барнауле / Фото: "В курсе 22"

В Барнауле на улице Солнечная Поляна столкнулись два легковых автомобиля. Об этом сообщает "В курсе 22".

Авария произошла недалеко от дома № 3 по ул. Солнечная Поляна. Известно, что 19-летний водитель ВАЗ-21099 ехал по улице Юрина. Когда он решил повернуть налево, то не уступил дорогу встречному автомобилю BMW 120, за рулем которого была 46-летняя женщина.

В результате ДТП травмы получили водитель BMW и 21-летняя девушка, находившаяся на пассажирском сиденье ВАЗа.

Сотрудники полиции проводят проверку по факту произошедшего.