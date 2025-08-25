Со слов жены режиссера, все достоверные новости о супруге она публикует сама

Тигран Кеосаян / Фото: кадр из передачи "Международная пилорама" на НТВ

Российский режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян восьмой месяц находится в коме. Артист перенес сердечный приступ в конце 2024 года. С этого момента он находится без сознания. Подробнее о состоянии Кеосаяна рассказала его супруга, главный редактор RT Маргарита Симоньян. Новой информацией она поделилась в своем Telegram-канале.

За последние месяцы в СМИ появилось много сведений о возможных улучшениях и даже выходе режиссера из глубокой комы. Однако, со слов Симоньян, это не соответствует действительности. Она подчеркнула, что все новости о состоянии своего мужа публикует сама.

«Это все фейки. Нечистоплотные медийщики хайпятся на нашем горе. Новости о состоянии Тиграна я публикую сама. Если ничего не пишу, значит, нечего сказать», – написала журналистка в своих соцсетях.

Ранее Симоньян рассказывала о визитах к Кеосаяну и пожаловалась, что он "не просыпается". Поводом стал шутливый комментарий подписчика, предположившего, что макияж может помочь телеведущему выйти из комы, поскольку он "ненавидел такой образ жены". Журналистка объяснила, что приезжает в больницу после эфиров, где ее гримируют, и не имеет возможности смыть косметику на месте.

«Да я ведь и накрашенная к нему прихожу, когда с эфира. Не будешь же там в больничном туалете умываться. Не просыпается...» – написала Симоньян.

9 января 2025 года стало известно, что Тигран Кеосаян впал в кому. При этом режиссера госпитализировали еще в декабре 2024-го. Ранее он перенес два инфаркта: в 2008 и 2010 годах. Проблемы с сердцем привели телеведущего к клинической смерти и последующему коматозному состоянию.