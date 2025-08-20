Врачи борются за жизнь режиссера уже более семи месяцев

20 августа 2025, 12:30, ИА Амител

Тигран Кеосаян / Фото: кадр из программы "Международная пилорама" на НТВ

Российский режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян более семи месяцев находится в коме. Его состояние медики продолжают оценивать как стабильно тяжелое. Врачи борются за жизнь артиста с декабря 2024 года: именно тогда у него случился сердечный приступ, из-за которого режиссер до сих пор находится без сознания.

Что известно о состоянии здоровья Тиграна Кеосаяна и есть ли у него шансы на восстановление – в материале amic.ru.

Изменилось ли состояние Тиграна Кеосаяна на 20 августа 2025 года?

Согласно информации источников, близких к лечащим врачам телеведущего, постепенно уходит главная угроза для его жизни и здоровья. По данным издания "Интересная Россия", медики фиксируют снижение отека мозга у пациента. На этом фоне они рассматривают возможность вывода режиссера из комы. Со слов специалистов, Кеосаян пусть и минимально, но реагирует на внешние раздражители:

«Отек мозга постепенно уходит, что позволяет нам рассматривать возможность вывода пациента из комы. Пока это не обсуждается, но мы наблюдаем положительную динамику. Пациент реагирует на внешние раздражители, хотя и минимально. Однако это уже большой шаг вперед», – заявил источник, приближенный к медицинской команде.

Отметим, что 31 июля 2025 года врачи зафиксировали "прорывное" для артиста событие. Так, он подал осознанную реакцию на голос своей супруги Маргариты Симоньян: подвигал глазами под закрытыми веками.

«Это не рефлекс, а осмысленная реакция. Это было как сигнал из другого мира», – пояснила медсестра отделения интенсивной терапии.

Есть ли у режиссера шанс на восстановление?

Как заверил невролог Александр Комаров, переход из глубокой комы в состояние минимального сознания – значительный прогресс для Кеосаяна. Он свидетельствует о восстановлении механизмов анализа внешних воздействий.

Однако врач предупредил, что восстановление после длительной комы может занять от нескольких месяцев до нескольких лет. Режиссеру предстоит длительный и сложный период реабилитации: возможны нарушения речи, памяти и двигательных функций.

«Реабилитация будет включать физиотерапию, медикаментозное лечение, работу с логопедами и психологами. Это долгий путь, но первые признаки активности мозга дают надежду», – добавил кардиолог Андрей Кондрахин.

Известно, что Маргарита Симоньян, приходящая в палату к мужу каждый день, читает ему, включает знакомые мелодии и голосовые послания детей. По мнению медиков, это может способствовать восстановлению организма: шанс выхода из комы уже вырос с "безнадежного" на 40–50%.

Из-за чего Тигран Кеосаян впал в кому?

О том, что Тигран Кеосаян впал в кому, стало известно 9 января 2025 года. Однако госпитализировали режиссера еще в декабре 2024-го. Ранее он перенес два инфаркта: в 2008 и 2010 годах. Именно проблемы с сердцем привели телеведущего к клинической смерти и последующей коме.