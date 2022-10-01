Эксперт заявил, что цены на недвижимость в России будут снижаться

Президент Региональной ассоциации оценщиков (РАО) Кирилл Кулаков дал прогноз на изменение цен на недвижимость в ближайшее время. Его слова передает радио Sputnik.

По его словам, с начала пандемии из-за ряда факторов цены на жилье в России очень сильно выросли, но в последнее время на рынке недвижимости наблюдается стагнация.

Кулаков отметил, что продавцы новостроек вынуждены идти на серьезные акции, чтобы стимулировать спрос. В то же время на вторичном рынке продавцы соглашаются давать серьезные скидки.

По мнению эксперта, снижение цен на недвижимость не является сезонным, а жилье продолжить дешеветь дальше.